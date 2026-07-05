Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp takla atan marka otomobilde bulunan 23 yaşındaki Bestami Keleş ile 19 yaşındaki Sudenaz Menekşe hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 3 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaza, İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde yaşandı.

Yürek yakan kaza: 23 ve 19 yaşındaki iki genç hayatını kaybetti

TAKLA ATARAK TERS DÖNDÜ

M.E.C. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otomobil, takla atarak ters döndü. Takla atarak hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi kişi yaralandı.

Yürek yakan kaza: 23 ve 19 yaşındaki iki genç hayatını kaybetti

2 GENCE MEZAR OLDU

Kazada ölenlerin 23 Bestami Keleş ve 19 yaşındaki Sudenaz Menekşe olduğu belirlendi. FİAT marka otomobilin 2 kişiye mezar olduğu kazada, yaralanan 3 kişinin tedavisi sürüyor. Hayatını kaybeden gençlerin gün içerisinde Antakya ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Yürek yakan kaza: 23 ve 19 yaşındaki iki genç hayatını kaybetti

Haberle İlgili Daha Fazlası