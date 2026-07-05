İhlas Haber Ajansı
Yürek yakan kaza: 23 ve 19 yaşındaki iki genç hayatını kaybetti
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp takla atan marka otomobilde bulunan 23 yaşındaki Bestami Keleş ile 19 yaşındaki Sudenaz Menekşe hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 3 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.
Özetle DinleYürek yakan kaza: 23 ve 19 yaşındaki iki genç haya...
Kaydet
3. Sayfa az önce
İskenderun'da otomobilin bariyerlere çarparak takla atması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
- Kaza, İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi.
- E.C. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle bariyerlere çarptı.
- Otomobil takla atarak ters döndü ve hurdaya döndü.
- Kazada 23 Bestami Keleş ve 19 yaşındaki Sudenaz Menekşe hayatını kaybetti.
- Kazada 3 kişi yaralandı ve tedavileri sürüyor.
- Hayatını kaybeden gençlerin gün içerisinde Antakya ilçesinde defnedileceği öğrenildi.
0:00 0:00
1x
Kaza, İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde yaşandı.
TAKLA ATARAK TERS DÖNDÜ
M.E.C. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otomobil, takla atarak ters döndü. Takla atarak hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi kişi yaralandı.
2 GENCE MEZAR OLDU
Kazada ölenlerin 23 Bestami Keleş ve 19 yaşındaki Sudenaz Menekşe olduğu belirlendi. FİAT marka otomobilin 2 kişiye mezar olduğu kazada, yaralanan 3 kişinin tedavisi sürüyor. Hayatını kaybeden gençlerin gün içerisinde Antakya ilçesinde defnedileceği öğrenildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR