Yalova’daki evinin penceresinden aşağı düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin ‘cinayet’ soruşturmasında gözler iddianameye çevrildi. Türkiye’nin konuştuğu olayda, iddianamenin önümüzdeki haftalarda tamamlaması bekleniyor. İddianamede adli tıp raporları, kriminal incelemeler, çarpıcı tanık beyanları yer alacak. İşte adım adım dünden bugüne Güllü dosyasının detayları…

Kamuoyunda ‘Güllü’ olarak bilinen arabesk müzik sanatçısı Gül Tut, 26 Eylül 2025 gecesi Yalavo’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada kızı Tuğyan Gülter, 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Gözler iddianamede! İşte adım adım Güllü dosyası: Dünden bugüne neler oldu?

HAFTAYA TAMAMLANABİLİR

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, iddianamenin önümüzdeki haftalarda tamamlaması bekleniyor.

İddianamede adli tıp raporları, kriminal incelemeler ve teknik detaylar ile diğer soruşturma dosyasına giren çarpıcı tanık beyanları ve olay gecesine ilişkin ifadeler yer alacak. Gözler şimdi iddianamede! Peki Güllü dosyasında 26 Eylül 2025 gecesinden bugüne kadar neler yaşandı? İşte detaylar…

Gözler iddianamede! İşte adım adım Güllü dosyası: Dünden bugüne neler oldu?

ADIM ADIM GÜLLÜ DOSYASI

Gerçek adı Gül Tut olan ve "Güllü" ismiyle tanınan sanatçı, Yalova Çınakcık’taki evinde hayatını kaybetti. İddialara göre evinde kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve kızının arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte vakit geçiren Güllü, evin kapalı teras bölümündeki pencereden aşağı düştü.

Gözler iddianamede! İşte adım adım Güllü dosyası: Dünden bugüne neler oldu?

“KAZA” DEDİLER

İlk saatlerde "talihsiz bir kaza" olarak değerlendirilen Güllü'nün ölümü, ortaya çıkan kamera kayıtları, savcılık dosyasına giren çarpıcı ifadeler sonrasında cinayet dosyasına çevrildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında onlarca ifade alındı, güvenlik kameraları incelendi, adli tıp ve kriminal raporları hazırlandı.

Gözler iddianamede! İşte adım adım Güllü dosyası: Dünden bugüne neler oldu?

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olaydan kısa süre sonra ev içi güvenlik kamerasına ait görüntüler kamuoyuna yansıdı. Görüntülerde Güllü'nün bir odadan çıkarak terasa yöneldiği görülürken, kısa süre sonra gelen seslerin ardından kızı ve arkadaşının panik halinde evden dışarı koştuğu dikkat çekti. Daha sonra ortaya çıkan görüntülerin tamamı ise kamuoyunda günlerce tartışıldı. Özellikle olay anına ilişkin ses kayıtları ve görüntülerdeki bazı ayrıntılar farklı yorumlara neden oldu.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Yalova savcısı açıkladı: Güllü cinayetini ilk günden biliyorduk

"ROMAN HAVASI OYNARKEN DÜŞTÜ"

Soruşturmanın ilk aşamalarında ifade veren kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin Roman havası eşliğinde oynadığı sırada dengesini kaybederek düştüğünü anlattı. Aile üyeleri de benzer ifadeler verdi. Oğlu Tuğberk Yağız Gülter, annesinin zaman zaman denge problemleri yaşadığını, özellikle alkol aldığında dengesini kaybedebildiğini söyledi. Aile fertleri, olayın bir kaza olduğu yönünde beyanda bulundu. Dosyaya giren bilgilere göre Güllü'nün olaydan yaklaşık bir hafta önce aynı evde düştüğü ve tedavi gördüğü öğrenildi.

Gözler iddianamede! İşte adım adım Güllü dosyası: Dünden bugüne neler oldu?

ADLİ TIP RAPORLARI

Hazırlanan adli tıp raporlarında Güllü'nün vücudunda yüksekten düşmeye bağlı ağır travmalar, çok sayıda kırık, iç organ yaralanmaları ve kafa içi kanama tespit edildi. Ölüm nedeninin yüksekten düşmeye bağlı genel beden travması olduğu belirtildi. Biyolojik incelemelerde ise sanatçı dışında herhangi bir kişiye ait DNA profiline rastlanmadı. Özellikle tırnak örneklerinde başka bir DNA bulunmaması, olay öncesinde bir boğuşma yaşandığı iddialarını zayıflatan unsurlar arasında yer aldı. Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren savcılık, bilirkişi raporuyla dengenin kendi kendine kaybedilmediği, bir dış kuvvet veya fiziksel temasla, yani itilerek düşmenin gerçekleştiği yönündeki sonuca ulaştı.

Gözler iddianamede! İşte adım adım Güllü dosyası: Dünden bugüne neler oldu?

KANINDA 3,53 PROMİL ALKOL

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda Güllü'nün kanında 3,53 promil alkol bulunduğu açıklandı. Ayrıca düşük dozda reçeteli ilaç kalıntılarına rastlanırken, uyuşturucu veya zehirleyici herhangi bir madde tespit edilmedi.

Sanatçının eski patronu Ferdi Aydın'ın cinayet iddiası dikkat çekti. Aydın, Güllü'nün kızı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bazı tanıkların, geçmiş yıllarda anne-kız arasında ciddi sorunlar yaşandığını, hatta ölüm tehditleri içeren mesajlar gördüklerini öne sürdüğünü açıkladı. Bunun üzerine soruşturma farklı bir boyut kazandı. Savcılık, söz konusu iddiaları da dosyaya dahil ederek tanıkları dinledi.

Gözler iddianamede! İşte adım adım Güllü dosyası: Dünden bugüne neler oldu?

TUĞYAN NE DEDİ?

"Annemi öldürmek için bir katil bulur musun?" ve "Yeter artık ben kendimi öldüreceğim, annemi öldüreceğim" gibi mesajların ortaya çıkmasının ardından ifade veren Tuğyan Ülkem Gülter ise söz konusu yazışmaların annesiyle yaşadığı geçici bir kırgınlık dönemine ait olduğunu söyledi. Annesiyle kısa süre sonra barıştıklarını belirten Gülter, olay gecesi yaşananların tamamen bir kaza olduğunu savundu.

"BEN YAPTIM AMA ÇOK PİŞMANIM”

Tanık Bircan D. Savcılık ifadesinde cenazeden sonra Tuğyan'ın kendisine, "Abla iyi ki o zaman beni durdurmuşsun, keşke bu defa da engel olabilseydin, ben yaptım ama çok pişmanım abla" dediğini öne sürdü.

Gözler iddianamede! İşte adım adım Güllü dosyası: Dünden bugüne neler oldu?

KAÇARKEN GÖZALTINA ALINDI

Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde, fiziki ve teknik takibe alınan Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile beraberindeki 2 kişi valizlerini hazırlayıp yurt dışına kaçmak için hazırlanırken 11 Aralık 2025'te İstanbul'da gözaltına alındı.

Nur Sultan Ulu, ifadesinde Tuğyan'ın annesini kalçasının altından bacaklarına sarılarak hafifçe yukarı kaldırdığını ve hemen ardından aşağı ittiğini söylemişti. Bu ifade Tuğyan'ın tutuklanmasına önemli rol oynadı. Soruşturma kapsamında Tuğyan Ülkem Gülter 13 Aralık 2025'te tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi tedbiri uygulandı.

Öte yandan Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, ifade sonrası 'kasten öldürmeye azmettirme' şüphesiyle gözaltına alınıp sonrasında adli kontrolle serbest bırakıldı.

BAŞSAVCI DEĞİŞTİ

Soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, İstanbul Gaziosmanpaşa Başsavcı Vekilliği'ne atandı. Öksüz'ün yerine Yunus Emre Büyükyurt atandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası