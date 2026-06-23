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Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Yapıaltın köyünde arkadaşlarıyla birlikte gece vakti balık tutmaya giden amatör balıkçı Murat Burak'ın oltasına takılan sazan balığı, misinanın ağaç dallarına sıkıca dolanması sonucu fıkraları aratmayan son derece ilginç bir görüntü oluşturdu. Kancadan kurtulmak için çırpınırken adeta ağaca tırmanıyormuş gibi bir manzara sergileyen balığın o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken; karşılaştıkları bu komik durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen ve kahkahalara boğulan amatör balıkçılar, uzun süren uğraşların ardından balığı daldan kurtarmayı başardı.

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