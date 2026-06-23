Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Fransız ilaç şirketi Ipsen SA'nın milyarder varisi Henri Beaufour'un yaklaşık 4 milyar dolarlık serveti, gizemli bir vakfa ve Karayipler'deki bir offshore tröste devredildi.

Fransız ilaç devi Ipsen SA'nın milyarder mirasçısı Henri Beaufour, 4 milyar dolarlık servetini gizemli bir vakfa bıraktı.

Kritik kararlarda son sözü söyleme yetkisinin Karayipler’deki gizli bir şirkete geçmesi ise yatırımcıları telaşlandırdı.

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4 MİLYAR DOLARLIK HİSSE ÇIKMAZI

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Henri Beaufour’un Ipsen SA'daki yüzde 26'lık hissesi, son bir yılda yüzde 55 değer kazanarak 3,9 milyar dolara ulaşmış durumda. Kırışıklık önleyici Dysport gibi küresel çapta tanınan ilaçları üreten şirketteki devasa pay, yürürlüğe giren miras planıyla birlikte Alasol Vakfı’na aktarıldı.

Henri Beaufour tarafından dört yıl önce dezavantajlı çocukların eğitimi ve mesleki eğitimini desteklemek amacıyla kurulan Alasol Vakfı, gizemli yapısıyla biliniyordu.

Kendine ait bir web sitesi bulunmayan ve çalışanlarının yorum yapmaktan kaçındığı vakıf, söz konusu devirle birlikte 15 yıl boyunca hisselerin sahibi olacak.

Ortaya çıkan gizli belgelere göre, vakfın şirketten her yıl tam 2,3 milyon dolar kâr payı alma hakkı bulunuyor.

Şirket belgelerine göre, şirketin kurucusunun torunu olan ve geçen yıl 60 yaşında ölen Henri Beaufour’un veraset planı, bu ayın başlarında yürürlüğe girdi.

ŞİFRELİ MİRAS PLANI

Henri Beaufour’un Lüksemburg merkezli Beech Tree şirketi aracılığıyla elinde bulundurduğu hisseler, bu ayın başlarında Alasol Vakfı’na 15 yıllığına devredildi. Beaufour’un dezavantajlı çocukların eğitimi ve mesleki gelişimini desteklemek amacıyla dört yıl önce kurduğu kar amacı gütmeyenu vakıf, milyarderin vefatından sadece birkaç ay önce yapılan düzenlemeyle yıllık 2 milyon avro temettü hakkına sahip bir yapıya dönüştürüldü. Dijital dünyada hiçbir izi bulunmayan Alasol Vakfı’nın resmi kayıtlarında görünen üç çalışan ise kurumsal sessizliğini koruyor.

FRANSA’DAN ONAY ÇIKTI

Milyarlarca dolarlık bu devir teslim, Fransa menkul kıymetler piyasası düzenleme kurumunun incelemesine takıldı. Yapılan resmi değerlendirmede, Hollanda Karayipleri’ndeki Curacao adasında kurulan yeni bir offshore tröstün, Ipsen SA üzerindeki kritik kararlarda nihai veto yetkisine sahip olduğu belgelendi. Fransız düzenleyici kurum, stratejik yönetim gücünün bu offshore tröstünde kalması nedeniyle, hisselerin vakfa geçmesinin Ipsen’in nihai kontrol yapısını bozmadığına hükmetti.

Servetini aile üyeleri yerine bağımsız tüzel kişiliklere ve denizaşırı fonlara emanet eden Henri Beaufour, bu hamlesiyle miraslarını vakıflar üzerinden güvence altına almayı seçen Avrupalı ultra zenginlerin küresel stratejisini takip etmiş oldu.

AİLE İÇİ GÜÇ SAVAŞLARI

Ipsen SA'nın uzun süreli yönetim kurulu üyesi olan Henri Beaufour, son yıllarda şirket yönetiminden tamamen uzaklaşmıştı. Geçen yıl hiçbir yönetim kurulu toplantısına katılmadığı da öğrenildi.

İddialara göre dünyanın merak ettiği mirasçı, İtalya’nın kuzeyindeki Toskana bölgesinde, ünlü mermer ocaklarının yakınında bir heykeltıraş olarak çalışıyor.

KIZ KARDEŞİ İSVİÇRE’YE TAŞIDI

Şirketin diğer yarısını kontrol eden ve oy haklarının çoğunluğunu elinde bulunduran 62 yaşındaki kız kardeşi Anne Beaufour ise Ipsen hisselerini Highrock Sarl şirketi üzerinden elinde tutuyor. Fransa'da prestijli bağ evlerinin de sahibi olan Anne Beaufour, İngiltere hükümetinin yurtdışı varlıkları vergi kapsamına alan yasa değişikliğinin ardından geçtiğimiz yıl ikametgahını Londra'dan İsviçre'ye taşımıştı.

Yaşanan büyük mülkiyet değişimine rağmen Ipsen SA mali açıdan altın çağını yaşıyor. Şirketin yıllık satışları yüzde 8 artışla 3,7 milyar avroya ulaşırken, hissedarlara yapılan kar payı dağıtımı son iki yılda üçte bir oranında artarak rekor kırdı.

Geçmişi 1929 yılına dayanan ve bir sindirim ilacıyla sektöre adım atan aile şirketi, geçmişte de büyük güç savaşlarına sahne olmuştu. 2000'li yılların başında kardeşler arasında çıkan yönetim krizinde, Henri ve kız kardeşi Anne Beaufour birleşerek kayınbiraderlerini şirketten uzaklaştırmış ve yönetimi ele geçirmişti.

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