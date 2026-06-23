2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı için grup aşaması umutları sona erdi. D Grubu'nda oynadığı ilk maçta Avustralya'ya 2-0 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmada da Paraguay'a 1-0 yenilerek üst tur şansını kaybetti. Sonuçların ardından futbolseverler, Paraguay'ın Avustralya'ya mağlup olması halinde Türkiye'nin yeniden şans yakalayıp yakalayamayacağını araştırmaya başladı. Gözler ''Paraguay Avusturalya'ya yenilirse Türkiye'nin gruptan çıkma şansı var mı?'' sorusunun cevabına çevrildi.

San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanan mücadelede Paraguay henüz maçın ikinci dakikasında Galarza'nın attığı golle öne geçti. Türkiye karşılaşma boyunca ne yazık ki aradığı golü bulamadı. İlk yarının uzatma dakikalarında Paraguaylı Almiron'un, IFAB tarafından Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlanan yeni kurallardan biri nedeniyle kırmızı kart görmesi dikkat çekti. Paraguay ikinci yarıyı 10 kişi tamamlamasına rağmen skor üstünlüğünü korudu ve sahadan galibiyetle ayrıldı. Peki, Paraguay Avusturalya'ya yenilirse Türkiye'nin gruptan çıkma şansı var mı?

Paraguay Avusturalyaya yenilirse Türkiyenin gruptan çıkma şansı var mı?

PARAGUAY AVUSTRALYA'YA YENİLİRSE TÜRKİYE'NİN GRUPTAN ÇIKMA ŞANSI VAR MI?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı için üst tur umutları sona erdi. İlk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmada da Paraguay'a 1-0 yenilerek grupta puansız kaldı.

Gruptaki son karşılaşmalar öncesinde Türkiye'nin son 32 turuna yükselme ihtimali de kalmadı. Paraguay'ın Avustralya'ya mağlup olması halinde iki takımın da puan durumu değişecek olsa da bu senaryo Türkiye'ye avantaj sağlamıyor. Çünkü FIFA'nın grup aşamasındaki sıralama kriterlerinde puan eşitliği halinde öncelikle takımların kendi aralarında oynadıkları maçlar dikkate alınıyor. Yani ikili averaj sistemi devreye giriyor.

Paraguay Avusturalyaya yenilirse Türkiyenin gruptan çıkma şansı var mı?

Türkiye hem Avustralya'ya hem de Paraguay'a mağlup olduğu için muhtemel puan eşitliklerinde rakiplerinin gerisinde kalıyor. Bu nedenle Paraguay'ın kaybetmesi, berabere kalması ya da kazanması Türkiye'nin turnuvadaki durumunu değiştirmiyor.

Paraguay Avusturalyaya yenilirse Türkiyenin gruptan çıkma şansı var mı?

TÜRKİYE ABD'Yİ YENERSE GRUPTAN ÇIKMA İHTİMALİ VAR MI, TÜRKİYE-ABD MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımımız Dünya Kupası D Grubu'ndaki son karşılaşmasında 26 Haziran 2026 tarihinde ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Türkiye saati ile 05.00'te başlayacak.

Paraguay Avusturalyaya yenilirse Türkiyenin gruptan çıkma şansı var mı?

Türkiye'nin ABD karşısında galip gelmesi halinde puan hanesine ilk puanlarını yazdırması mümkün olacak. Fakat alınacak galibiyet üst tur için yeterli olmayacak. FIFA'nın grup aşamasındaki sıralama kriterlerinde puan eşitliği durumunda öncelikle takımların kendi aralarında oynadıkları maçlar dikkate alınıyor. Türkiye ise puan eşitliği yaşayabileceği Avustralya ve Paraguay'a karşı oynadığı karşılaşmaları kaybettiği için bu ekiplerin önüne geçemiyor.

Yani Sonuç ne olursa olsun A Milli Takım'ın son 32 turuna yükselme şansı bulunmuyor.

Paraguay Avusturalyaya yenilirse Türkiyenin gruptan çıkma şansı var mı?

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NDAN ELENDİ Mİ?

Paraguay karşısında alınan mağlubiyetin ardından Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki yolculuğu grup aşamasında sona erdi. D Grubu'nda ilk iki maç sonunda puan alamayan ay-yıldızlı ekibimiz turnuvaya tamamen veda etti.

Paraguay Avusturalyaya yenilirse Türkiyenin gruptan çıkma şansı var mı?

TÜRKİYE-PARAGUAY MAÇI TEKRARLANACAK MI?

Paraguay karşılaşmasının ardından sosyal medyada gündem olan olaylardan biri de Paraguaylı futbolcu Matías Galarza'nın maçın hakemi Iván Barton'a ait saati alması oldu. Görüntülerin yayılmasının ardından karşılaşmanın tekrarlanıp tekrarlanmayacağı yönünde çeşitli iddialar ortaya atıldı.

FIFA tarafından maçın yeniden oynanmasına ya da sonucun iptal edilmesine yönelik herhangi bir karar ise henüz açıklanmadı. Futbol kurallarına göre bir müsabakanın tekrar edilmesi için ciddi bir kural hatasının veya sonucu doğrudan etkileyen olağanüstü bir durumun tespit edilmesi gerekiyor.

Mevcut durumda Türkiye-Paraguay maçının sonucu geçerliliğini korumaya devam ediyor.



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