2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye ile Paraguay arasında oynanan karşılaşmanın ardından sahada yaşanan sıra dışı bir olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Paraguaylı futbolcu Matías Galarza'nın, maçın hakemi Iván Barton'a ait saati yerden alıp koluna taktığını gösteren görüntüler milyonlarca kez izlendi. Yaşanan olayın ardından ''Türkiye Paraguay maçı tekrarlanacak mı, iptal olabilir mi?'' ve ''Paraguay'ın hakemin saatini alması kural ihlali mi, Türkiye hükmen galip olur mu?'' gibi detaylar da gündeme geldi.

Türkiye Paraguay maçı tekrarlanacak mı, iptal olabilir mi sorusu Paraguaylı oyuncunun maçın hakeminin saatini alıp koluna takması ile milyonların gündemine oturdu. A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay'a 1-0 mağlup olduğu mücadelede yaşanan hakem saati olayı sosyal medya platformlarında tartılışmaya başlandı. Görüntülerin yayılmasıyla birlikte FIFA'nın konu hakkında bir inceleme başlatıp başlatmayacağı ve karşılaşmanın akıbetinin ne olacağı merak konusu oldu.

Türkiye Paraguay maçı tekrarlanacak mı, iptal olabilir mi? Paraguaylı oyuncunun hakemin saatini alması gündem oldu

TÜRKİYE-PARAGUAY MAÇI TEKRARLANACAK MI?

Türkiye ile Paraguay arasında oynanan Dünya Kupası maçının yeniden oynanacağına dair resmi bir karar henüz alınmadı. FIFA kurallarına göre bir maçın tekrar edilmesi için ciddi bir kural hatası, organizasyon kusuru veya karşılaşmanın sonucunu etkileyen olağanüstü bir durumun tespit edilmesi gerekiyor.

Mevcut durumda Türkiye-Paraguay maçının tekrarlanmasına yönelik herhangi bir açıklama yapılmzken karşılaşmanın sonucu hala geçerliliğini koruyor.

Türkiye Paraguay maçı tekrarlanacak mı, iptal olabilir mi? Paraguaylı oyuncunun hakemin saatini alması gündem oldu

TÜRKİYE-PARAGUAY MAÇI İPTAL OLABİLİR Mİ?

Türkiye Paraguay maçının iptal edileceğine dair beklentiler sürerken gözler resmi açıklamalara çevrildi. Hakem kararları ve maç sırasında yaşanan tartışmalı olaylar tek başına karşılaşmanın iptal edilmesi için yeterli kabul edilmezken saat olayına ilişkin bir inceleme başlatılıp başlatılmayacağı da kesinleşmedi.

FIFA veya turnuva yetkilileri tarafından alınmış bir iptal ya da yeniden oynatma kararı olmadığı için Türkiye-Paraguay maçının sonucu geçerli sayılıyor.

Matías Galarza’nın hakem Iván Barton’a saatini geri verdiği an.

PARAGUAYLI OYUNCU HAKEMİN SAATİNİ ALDI MI? GÖRÜNTÜLER GERÇEK Mİ?

Karşılaşmanın yayın görüntülerine göre Paraguaylı futbolcu Matías Galarza, ilk yarının son bölümünde yere düşen hakem Iván Barton'un saatini aldı ve kısa süreliğine bileğine taktı. Daha sonra saati hakeme geri verdiği görüntülere de ekranlara yansıdı.

Olay sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, FIFA tarafından konuyla ilgili herhangi bir disiplin cezası veya yaptırım açıklanmadı.

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