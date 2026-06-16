Anadolu Ajansı
FIFA duyurdu: Türkiye-Paraguay maçına El Salvadorlu hakem
A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile 20 Haziran'da oynayacağı kritik maçın hakem kadrosu belli oldu.
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Spor az önce
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenilmesinin ardından 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da Paraguay ile karşılaşacak.
- Türkiye-Paraguay maçını El Salvador'dan hakem Ivan Barton yönetecek.
- Barton'un yardımcılıklarını David Moran (El Salvador) ve Antonio Pupiro (Nikaragua) yapacak.
- Maçın dördüncü hakemi Jamaika'dan Oshane Nation olacak.
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan A Milli Takım, 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da Paraguay ile karşılaşacak. Müsabakayı El Salvador'dan hakem Ivan Barton yönetecek.
FIFA'nın açıklamasına göre; Barton'un yardımcılıklarını aynı ülkeden David Moran ve Nikaragua'dan Antonio Pupiro yapacak. Maçın dördüncü hakemi Jamaika'dan Oshane Nation olacak.
TÜRKİYE'NİN GRUBUNDA DURUM
19 Haziran'da final maçı oynanacak Dünya Kupası'nda gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar ile en iyi üçüncü 8 ekip, son 32 turuna kalacak. Amerika ve Avustralya'nın galibiyetle başladığı D Grubu'nda Türkiye ve Paraguay'ın puanla tanışamadı.
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