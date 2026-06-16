A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile 20 Haziran'da oynayacağı kritik maçın hakem kadrosu belli oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan A Milli Takım, 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da Paraguay ile karşılaşacak. Müsabakayı El Salvador'dan hakem Ivan Barton yönetecek.

FIFA'nın açıklamasına göre; Barton'un yardımcılıklarını aynı ülkeden David Moran ve Nikaragua'dan Antonio Pupiro yapacak. Maçın dördüncü hakemi Jamaika'dan Oshane Nation olacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avustralya karşısında oyuncu tercihleri sebebiyle eleştirildi.

TÜRKİYE'NİN GRUBUNDA DURUM

19 Haziran'da final maçı oynanacak Dünya Kupası'nda gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar ile en iyi üçüncü 8 ekip, son 32 turuna kalacak. Amerika ve Avustralya'nın galibiyetle başladığı D Grubu'nda Türkiye ve Paraguay'ın puanla tanışamadı.

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