Hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezon geçiren Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, katıldığı programda, hakkında yapılan eleştirilere cevap verdi. Tartışma konusu olan devre arası transferlerinden övgüyle söz eden deneyimli hoca, siyah-beyazlılarda görev yaptığı döneminden A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası performansına kadar çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta sezonunun tamamlanmasıyla birlikte göreve devam etmek istemeyen Sergen Yalçın, ayrılık kararının perde arkasını anlattı. KAFA Sports YouTube kanalına konuk olan Yalçın, ikinci Beşiktaş dönemine dair çok konuşulacak açıklamalar yaptı ve A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası performansını da değerlendirdi.

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde sezonu 60 puanla 4'üncü sırada tamamladı.

"TÜRKİYE'DE BUNU KİMSE YAPAMAZ"

"Ben 'Taraftar isterse giderim' dedim, taraftar istedi ve gittim. Bana yapılanları Italiano'ya (Vincenzeo) yapmayın, bırakın adam işini yapsın."

Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

"TÜRKİYE'DE BUNU KİMSE YAPAMAZ"

"Beşiktaş'a 'Hayır' deme ihtimalim yoktu. Görevi kabul ederken zaten bir hedef koyulamayacağını söylemiştim. Biz kurulmuş bir kadroya geldik. Sürecin en az 2-3 dönemi gerektirdiğini, başarının olamayacağını söyledik. Beşiktaş'ın hocası 'Takımın düzelmesi için 2-3 transfer dönemi lazım' derse, Beşiktaş taraftarı olarak ne dersin? Kredim olduğuna inanıyordum. Bu takım 18-19 maç kaybetmedi. Öyle çok şey yapmayın yani. Sonuçlar olarak sezonun başarısız olduğunu ama yapılanma olarak yüzde 100 başarı olduğunu düşünüyorum. Devre arasında yaptığım değişikliği Türkiye'de kimse yapamaz; 9 tane oyuncu gönderdim. Yerine aldığım oyuncular Dünya Kupası'nda."

"ABRAHAM'DAN 70 MİLYON EURO KAZANDIK"

"Parayı verirsin Agbadou'yu alırsın ama her zaman bunu yapamazsın. Bazen de Junior Olaitan gibi transferler yaparsın. Transferlerin hiçbirinin sakatlığı yok, hepsi genç. Sadece Abraham transferinden Beşiktaş'ın kazancı 70 milyon euronun üzerinde."

"ERSİN 'NE OLUR OYUNDAN AL' DİYE AĞLADI"

"Ersin konusu bir vaka. Beşiktaş'ın altyapısından yetişmiş, şampiyonluk yaşamış gencecik bir çocuğa bunlar yapılır mı? Hak ediyor mu bunları? Devre arasında benim odama geldi, 'Ne olur beni oyundan çıkar hocam' diyerek ağlıyor. Dedim ki 'Seni bugün oyundan çıkarırsam futbol hayatın biter. Çıkmayacaksın, çıkamazsın. 5 tane daha gol yesen duracaksın' dedim. Alanyaspor maçında oldu. Ersin'le sözleşme yapın diye yalvardım. Kesinlikle gitmemeli diye rapor verdim."

Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.

"MUCI BENİM OYUNCUM DEĞİL"

"Muci konusunda yanlış yaptığımı düşünmüyorum. Ne yapıyorsa yapsın, benim oyuncum değil. İsterse kuyruklu yıldız olsun. Kötü oyuncu değil, Trabzonspor'da çok başarılı oldu. Trabzonspor'da oynasın o zaman ama benim oyuncum değil."

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Ernest Muçi için anlaşma sağlandı: Bonservisi belli oldu

"STAT 'CENGİZ' DİYE YIKILIYORDU"

"Bize alternatif oluşturacak oyuncular lazımdı. 'Türkiye'den kimi alabiliriz?' dedim. Gökhan ve Cengiz'i aldık. Başakşehir maçında Cengiz golü attığında, stat 'Cengiz' diye yıkılıyordu. Çocuk iyi oynarken sakatlandı. Geri dönmesi uzun sürdü. YouTube'da Twitter'daki planlı yapanlar tarafından 'Cengiz, Sergen'in adamı' propagandası yapıldı."

"RAFA SILVA NE YILDIZMIŞ?"

"Cerny eleştiriyorlar, 'Cerny'ye kafa taktı' diyorlar. Cerny'nin 30 maç ilk 11'i var. Bir hoca futbolcuya niye taksın? Rafa Silva konusunda perişan ettiler. Ne oldu sonra? Rafa Silva ne yıldızmış? Nerede oynamış da ne yapmış? Ben Rafa Silva'nın geçmişini de çok bilmiyorum."

Rafa Silva, geçtiğimiz sezonun devre arasında Benfica'ya transfer oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR SPOR TFF, Süper Lig ekiplerinin harcama limitlerini açıkladı

"AYIP, UTANIN!"

Beşiktaşlı eski futbolcular ve eski takım arkadaşlarım TV’ye, YouTube’a çıkıyor; dünyadan haberleri yok ama sürekli bel altı vurmaya çalışıyorlar. Ayıp, utanın! Ne antrenörlük ne de yorumculuk yapabiliyorlar. Gündeme gelmek ve kulüpte görev almak için herkesi eleştiriyorlar. Kalleşler bunlar! Tabir yerindeyse öyle söyleyeyim ben sana."

"YUH YANİ ARTIK!"

"Ben yürüyorum su geldi üstüme, şöyle bir baktım şişe geldi. Yuh yani artık! Benden öncekilere attınız mı su şişesi, yabancılara? Yok, niye? Biz normal maaş alıyoruz, tazminat almıyoruz, elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ben hayatımda bu kadar çalıştığımı hatırlamıyorum. Serkan Reçber ile günde 8 maç izliyorduk."

"MONTELLA'NIN NE BAŞARISI VAR?"

"Milli takım, büyük takım hocası olmak için bir başarı kriteri olması lazım. Artık böyle bir şey yok. Montella hangi başarıyla milli takıma teknik direktör oldu? Ne başarısı var mesela?

"ORKUN, MİLLİ TAKIM'DAN MORALSİZ GELİYOR "

"Montella’nın Orkun’u çok fazla oynatacağını düşünmüyorum. Orkun, milli takımdan döndüğünde takıma oldukça moralsiz geliyor. Orada bazı problemler var, söyleyeyim."

Haberle İlgili Daha Fazlası