Kartal’ın istediği golcü için Italiano devrede! Beşiktaş, sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki Sırp forvet ile görüşüp “Seni kadromda mutlaka görmek istiyorum” dedi.

MURAD TAMER - Beşiktaş’ta forvet transferi için düğmeye basıldı. Siyah beyazlılar, uzun süredir radarına aldığı dünyaca ünlü golcü Dusan Vlahovic transferinde vites yükseltti. Yönetim, hücum hattını birinci sınıf bir isimle güçlendirmek adına imkânlarını zorlama kararı aldı. Transfer sürecindeki en kritik hamle ise teknik direktör Vincenzo İtaliano’dan geldi. İtalyan çalıştırıcının, Sırp yıldızla bizzat bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın, Vlahovic’e takımdaki planlarını anlatarak, “Seni kadromda mutlaka görmek istiyorum. Yeni sezonda tüm hücum organizasyonlarını ve oyun planını senin üzerine kuracağım” dediği ve oyuncuyu ikna etmek için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Son düdükle yıkıldılar: Dünya Kupası hayali gözyaşlarıyla sona erdi

EL GÜÇLENDİ

Juventus ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki Vlahovic, geçtiğimiz sezon İtalya’da çıktığı 23 karşılaşmada 10 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Bayern Münih ve Barcelona gibi kulüpler yüksek talep sebebiyle masadan kalktı.

Haberle İlgili Daha Fazlası