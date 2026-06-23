Beşiktaş ile Bayern Münih, Alman kaleci Alexander Nübel’in transferi için pazarlıkta. Siyah beyazlılar, geçen sezon Stuttgart’ta kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki kaleci için teklifini yaptı. Bundesliga’dan da teklifler alan Alman kaleci Beşiktaş’a gelmeye daha sıcak bakıyor.

MURAD TAMER - Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için çalışmaların sürdüğü Beşiktaş’ta, Bayern Münih’in Alman kalecisi Alexander Nübel’in transferi için yoğun mesai harcıyor. Siyah beyazlılar, geçen sezon Stuttgart’ta kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki kaleci için teklifini yaptı. Tecrübeli eldivene yıllık 5 milyon avro önerildi. Bundesliga’dan da teklifler alan Alman kaleci Beşiktaş’a gelmeye daha sıcak bakıyor. Bayern Münih’in istediği bonservis bedeli ise 10 milyon avro. Siyah beyazlılar, daha düşük bedelle transferi bitirmek için bir opsiyon arıyor.

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Alexander Nübel

B PLANI BRAZAO

Alexander Nübel transferi olumlu sonuçlanmazsa Beşiktaş’ın listesindeki diğer kaleci adayı Güney Amerika’dan. Santos forması giyen Gabriel Brazao için girişimlere başlandı. Brazao’nun durumunu Bayern Münih’in de yakından takip ettiği aktarıldı. Eğer Bundesliga devi Nübel için indirim yapmazsa Beşiktaş, Brazao için yüksek teklifte bulunacak. Öte yandan Ersin Destanolu’nun takımda kalıp kalmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Premier Lig’e yükselen Hull City’nin istediği 25 yaşındaki oyuncu için siyah beyazlıların 5 milyon avro bonservis bedeli istediği öğrenildi.

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