Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin, Brezilyalı forvet Jeferson Santos'u (Jeh) satın alma opsiyonuyla kiralamak üzere Sırbistan kulübü Partizan ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Göztepe, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, forvet hattındaki oyuncu sayısının artmasının ardından kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırma kararı alırken; devre arasında 2,5+1 yıllık sözleşme imzalanan Jeferson Santos için de ayrılık sürecini başlattı.

Göztepe formasıyla 16 maça çıkan Jeferson Santos, Süper Lig'de 2 gol kaydetti.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALANIYOR

Beklenen performansı sergileyemeyen Brezilyalı futbolcuya, Sırbistan'ın köklü kulüplerinden Partizan talip oldu. Tarafların, 24 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda prensip anlaşmasına vardığı öğrenilirken; Partizan'ın, futbolcuyla da her konuda el sıkıştığı belirtildi. Son detayların görüşülmesinin ardından transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Jeh'in güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösteriliyor.

Transferin resmiyet kazanması halinde Göztepe; Heliton, Ekrem Kılıçarslan, Filip Krastev, Uğur Kaan Yıldız ve Mateusz Lis'in ardından bir oyuncusuyla daha yollarını ayırmış olacak.

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