Göztepe'de yaprak dökümü: 6'ncı ayrılık için anlaşma tamam
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin, Brezilyalı forvet Jeferson Santos'u (Jeh) satın alma opsiyonuyla kiralamak üzere Sırbistan kulübü Partizan ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
- Jeferson Santos, beklenen performansı sergileyemediği için kulüpten ayrılıyor.
- Sırp kulübü Partizan, Jeferson Santos'a talip oldu.
- Taraflar, 24 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda prensip anlaşmasına vardı.
- Partizan, futbolcuyla da her konuda anlaştı.
- Son detaylar görüşüldükten sonra transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.
- Transferin gerçekleşmesi halinde Göztepe, bu sezon yedinci oyuncusunu göndermiş olacak.
Göztepe, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, forvet hattındaki oyuncu sayısının artmasının ardından kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırma kararı alırken; devre arasında 2,5+1 yıllık sözleşme imzalanan Jeferson Santos için de ayrılık sürecini başlattı.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALANIYOR
Beklenen performansı sergileyemeyen Brezilyalı futbolcuya, Sırbistan'ın köklü kulüplerinden Partizan talip oldu. Tarafların, 24 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda prensip anlaşmasına vardığı öğrenilirken; Partizan'ın, futbolcuyla da her konuda el sıkıştığı belirtildi. Son detayların görüşülmesinin ardından transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
Transferin resmiyet kazanması halinde Göztepe; Heliton, Ekrem Kılıçarslan, Filip Krastev, Uğur Kaan Yıldız ve Mateusz Lis'in ardından bir oyuncusuyla daha yollarını ayırmış olacak.