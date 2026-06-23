Ankara’da düzenlenecek tarihi NATO Zirvesi öncesinde ittifakın doğu kanadında Rusya gerilimi tırmanıyor. Letonya hava sahasını ihlal eden Rus İHA'sı Fransız jetleri tarafından düşürülürken, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Rusya'nın pervasız eylemlerine karşı hiçbir müttefik yalnız değildir" diyerek Moskova'ya gözdağı verdi.

Türkiye’nin ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirilecek tarihi NATO Liderler Zirvesi öncesinde, Rusya ittifak sınırlarında askeri hareketliliğini ve provokasyonlarını artırdı.

Moskova yönetimi, bir yandan NATO üyesi Norveç sınırında stratejik nükleer bombardıman uçaklarıyla 16 saatlik gövde gösterisi yaparken, diğer yandan Baltık semalarında sınırları zorlamaya devam ediyor.

NORVEÇ SINIRINDA NÜKLEER GÖSTERİ: 16 SAATLİK KESİNTİSİZ UÇUŞ

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus Hava Kuvvetleri'ne ait nükleer kapasiteli Tu-160 stratejik bombardıman uçağı, NATO üyesi Norveç sınırındaki Barents Denizi ve Norveç Denizi üzerindeki uluslararası hava sahasında 16 saatlik kesintisiz bir test uçuşu gerçekleştirdi.

Ağır bombardıman uçağı, 16 saatlik süre zarfında havada yakıt ikmali yaparak operasyon menzilini test etti. Ayrıca Uçuş boyunca Tu-160'a Rus MiG-31 savaş uçakları eşlik etti.

Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi Rusya'dan yeni provokasyon!

NATO SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Rusya, uçuşun belirli noktalarında NATO jetleri yakın takip ve önleme yaptığını doğruladı ancak ülke adı vermedi.

TÜRK GEMİSİNE İHA SALDIRISI!

Tansiyonun yükseldiği bir diğer kritik hat ise Karadeniz oldu. Dışişleri Bakanlığı tarafından Açıklamaya göre, Ukrayna’nın Chornomorsk Limanı açıklarında Türk sahipli ve Panama bayraklı bir kuru yük gemisi insansız hava aracıyla (İHA) saldırıya uğradı.

İKİ TÜRK VATANDAŞI YARALANDI

Saldırıya uğrayan geminin mürettebatında yer alan iki Türk vatandaşının yaralandığı bildirildi. Yaralıların durumları Kiev Büyükelçiliği ve Odessa Başkonsolosluğu tarafından yakından takip ediliyor.

Bakanlık, Rusya-Ukrayna savaşındaki tırmanmanın bir sonucu olan bu saldırıdan duyulan rahatsızlığın hem Rusya hem de Ukrayna makamları nezdinde sert bir dille dile getirildiğini belirtti. Açıklamada, "Karadeniz’de sivil gemilerin seyrüsefer emniyetinin sağlanması, ülkemizin temel öncelikleri arasında yer almakta olup ilgili tüm tarafları bölgedeki gerilimi düşürecek önlemler almaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

BALTIK'TA SICAK TEMAS: FRANSIZ JETLERİ RUS İHA'SINI DÜŞÜRDÜ

Kuzeydeki nükleer gövde gösterisinin yanı sıra, NATO'nun doğu kanadındaki Letonya semalarında da tansiyon yükseldi. NATO Baltık Hava Polisi görevi kapsamında bölgede devriye atan Fransız savaş uçakları, Letonya hava sahasını ihlal eden Rusya'ya ait bir insansız hava aracını (İHA) önleyerek imha etti.

NATO GENEL SEKRETERİ RUTTE: "HİÇBİR MÜTTEFİK YALNIZ DEĞİLDİR"

Brüksel’deki NATO Genel Merkezi’nde Letonya Başbakanı Andris Kulbergs’i ağırlayan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara Zirvesi öncesinde yükselen Rus tehdidine karşı mesajlar verdi. Letonya'nın savunma bütçesini GSYİH'nin yüzde 5'ine çıkarma kararını öven Rutte, Moskova'nın hamlelerine karşı şu ifadeleri kullandı:

"NATO’nun doğu kanadında meydana gelen bu tür insansız hava aracı olayları, Rusya’nın tehlikeli ve pervasız eylemlerini gösteriyor. Ancak bu durum, NATO’nun caydırma ve savunma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koymaktadır. NATO’da hiçbir müttefik tek başına değildir."

GÖZLER ANKARA'DA

Rusya'nın hem kuzey hem de doğu kanadındaki bu ardışık hamleleri, gelecek ay Ankara'da düzenlenecek zirvenin önemini daha da artırdı. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı bu iNATO Liderler Zirvesi'nde; müttefikler arası yük paylaşımı, savunma üretimi kapasitesinin artırılması, hava sahası güvenliği ve Ukrayna'ya yönelik uzun vadeli askeri destek mekanizmaları masadaki en kritik dosyalar olacak.

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