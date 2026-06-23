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Sivas'ın Eğriköprü Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini tamamen kaybettiği otomobil, trafikte seyir halinde olan 5 aracı teğet geçerek büyük bir facianın eşiğinden döndü. Kontrolden çıkarak hızla yol kenarına savrulan ve önce yön levhası ile ağaca, ardından çarpmanın şiddetiyle metrelerce havalanıp bir bahçe duvarına çarparak ancak durabilen otomobilin karıştığı bu korkutucu kazada, şans eseri hiç kimsenin yaralanmaması derin bir nefes aldırdı.

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