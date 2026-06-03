Kocaelispor'da ilk transfer açıklandı: 2+1 yıllık imza
Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Göztepe forması giyen Uğur Kaan Yıldız’ı 2+1 yıllığına kadrosuna kattı. 23 yaşındaki savunma oyuncusu, "Kocaelispor ailesine katıldığım için çok onurlu ve mutluyum. Hodri Meydan'ın desteğiyle bu sezon en iyisini yapacağız" dedi.
- Kocaelispor transfer komitesi, Uğur Kaan Yıldız transferini sonuçlandırdı.
- Son olarak Göztepe forması giyen Uğur Kaan Yıldız ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandı.
- Uğur Kaan Yıldız, Kocaelispor ailesine katıldığı için mutlu olduğunu ve takım arkadaşları ile beraber en iyisini başaracaklarına inandığını belirtti.
Kocaelispor, transfer çalışmalarına hız verdi. Kulüp Başkanı Recep Durul, Başkan Vekili Veli Başkurt, Yönetim Kurulu Üyesi Zeynel Abidin Akyol ve Teknik Direktör Selçuk İnan'dan oluşan transfer komitesi, Uğur Kaan Yıldız transferini sonuçlandırdı.
ANLAŞMA 2+1 YILLIK
Takım kaptanı Ahmet Oğuz ile yolların ayrılmasının ardından sezonun ilk imzası açıklandı. Göztepe forması giyen 23 yaşındaki sağ bek Uğur Kaan, yeşil-siyahlılar ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.
"EN İYİSİNİ BAŞARACAĞIZ"
Genç futbolcu, "Öncelikle Kocaelispor ailesine katıldığım için çok mutlu ve gururluyum. Başkanımız, Selçuk hocamız ve takım arkadaşlarımla beraber bu sezon elimizden gelenin en iyisini yapıp hedeflediğimiz şeylere ulaşacağımıza inanıyorum. Zaten Hodri Meydan bizlerle beraber. Onların da desteğiyle bu sezon en iyisini başaracağız" açıklamasını yaptı.