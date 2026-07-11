Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile lityum demir fosfat (LFP) batarya hücrelerinde uygulanan ilave gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlandı.

Elektrikli araç ve enerji depolama sektörünü yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, belirli özelliklere sahip lityum demir fosfat (LFP) batarya hücrelerinin ithalatında uygulanan ilave gümrük vergisi geçici olarak kaldırıldı. Düzenleme, 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli olacak.

Karara göre, 8507.60.00.00.21 GTİP kodu altında yer alan, gerilimi 4,9 voltu geçmeyen LFP batarya hücreleri için uygulanan ilave gümrük vergisi yüzde 30'dan yüzde 0'a indirildi. Vergi muafiyeti yalnızca bu ürün grubunu kapsarken, diğer LFP batarya kategorilerinde mevcut uygulama devam edecek.

BATARYA YATIRIMLARINA DESTEK SAĞLAMASI BEKLENİYOR

LFP bataryalar, özellikle elektrikli otomobillerin yanı sıra enerji depolama sistemlerinde de yaygın olarak kullanılıyor. Son yıllarda Türkiye'de batarya üretimine yönelik yatırımlar hız kazanırken, bu düzenlemenin hücre ithalatına bağımlı üreticilerin maliyetlerini azaltması ve yeni yatırımları desteklemesi bekleniyor.

LFP BATARYALAR NEDEN ÖNEM TAŞIYOR?

Lityum demir fosfat (LFP) bataryalar, nikel bazlı bataryalara kıyasla daha düşük maliyet, uzun çevrim ömrü ve yüksek güvenlik seviyeleriyle öne çıkıyor. Özellikle giriş ve orta sınıf elektrikli otomobillerde tercih edilen bu teknoloji, son yıllarda Togg, Tesla, BYD ve birçok Çinli üreticinin yanı sıra küresel otomotiv sektöründe de yaygın şekilde kullanılmaya başlandı.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL FİYATLARINA ETKİSİ OLACAK MI?

Sektör temsilcileri, ilave gümrük vergisinin geçici olarak kaldırılmasının batarya hücresi ithalat maliyetlerini düşüreceğini, bunun da üretimi artırarak Türkiye'de üretilecek elektrikli otomobiller ve enerji depolama sistemlerinin rekabet gücünü artırabileceğini belirtiyor. Bununla birlikte, düzenlemenin nihai araç fiyatlarına ne ölçüde yansıyacağı ise üreticilerin maliyet politikalarına ve döviz kurundaki gelişmelere bağlı olacak.

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