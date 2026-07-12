Ahmet Çakar, Galatasaray'ın transfer politikasını değerlendirirken dikkat çeken bir iddiada bulundu. Sarı-kırmızılıların transfer sürecinde yaşanan gelişmelere değinen Çakar, "İsminin açıklanmasını istemeyen sponsorların musluğu kapatması gibi" ifadelerini kullanarak kulüpte bilinmeyen nedenlerin de etkili olabileceğini öne sürdü.

Galatasaray'da yaz transfer döneminde yaşanan gelişmeler ve taraftarın yönetime yönelik eleştirileri gündemdeki yerini korurken, Ahmet Çakar da sarı-kırmızılı ekibin transfer politikası ile ilgili flaş iddialarda bulundu.

Ahmet Çakar

"GALATASARAY'IN EN BÜYÜK EKSİĞİ 10 NUMARA"

Sabah Gazetesi'nde Galatasaray'ın mevcut kadrosunun Süper Lig'deki rakiplerine göre daha oturmuş olduğunu belirten Ahmet Çakar, transferlerin doğrudan ilk 11 seviyesinde olması gerektiğini söyledi.

Çakar, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray, kadrosu en az eksik olan takım. Üstelik son 4 yılın şampiyonu. Gerçek anlamda baktığımızda Galatasaray'ın en eksik yeri, 10 numara mevki. Geçen yıl burayı zaman zaman Sara, zaman zaman da Yunus ile tamamlamaya çalıştılar. Ancak Galatasaray'ın transfer edeceği neredeyse her oyuncu, direkt ilk 11 oyuncusu olmalı."

Dries Mertens

"İLKAY GÜNDOĞAN BİLE DİREKT 11 OYUNCUSU DEĞİL"

Transfer konusunda acele edilmemesi gerektiğini savunan Çakar, Galatasaray'ın seçici davranmasının doğru bir yaklaşım olduğunu ifade etti.

Çakar, değerlendirmesini şu sözlerle sürdürdü:

"Zira Galatasaray'da, Dünya Şampiyonu Almanya Milli Takımı ve Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan bile direkt ilk 11 oyuncusu değil. Bence Galatasaray bekliyor. Az ama öz transfer yapmak istiyor. Yoksa geçen yıl Asprilla olsun, birçok transferler yaptılar ama bu futbolcular ilk 11 olamadı ya da tüm bunların dışında bilmediğimiz başka şeyler var. Örneğin; isminin açıklanmasını istemeyen sponsorların musluğu kapatması gibi."

İlkay Gündoğan

"ICARDI ARTIK YAŞLANDI"

Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Mauro Icardi ile yolların ayrılmasını da değerlendiren Ahmet Çakar, Arjantinli golcünün Galatasaray tarihindeki yerinin tartışılmaz olduğunu ancak sportif açıdan düşüş yaşadığını dile getirdi.

Çakar, şu ifadeleri kullandı:

"Icardi, Galatasaray taraftarının sevgilisi. Özellikle ilk 2 yıldaki şampiyonluğun baş mimarı. Ama artık yaşlı. Kendine pek de baktığını söyleyemeyiz. Adeta kafasına göre takılan bir yedek golcü durumunda."

Mauro Icardi

"GALATASARAY BU KONUDA HAKLI"

Icardi'nin sözleşme sürecine de değinen Çakar, yönetimin teklifinde hata görmediğini belirtti.

Deneyimli yorumcu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Galatasaray ona belli bir rakam teklif etti ki bence bu rakam gayet normaldi ama Icardi kabul etmeyip gitti. Ben bu konuda Galatasaray Kulübü'nü hatalı bulmuyorum. Bilakis haklı buluyorum."

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