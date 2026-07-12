Galatasaray, orta saha transferinde mutlu sona çok yakın. Sarı-kırmızılıların Burnley forması giyen Lesley Ugochukwu'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak için önemli mesafe kat ettiği öne sürülürken, anlaşmanın mali detayları da ortaya çıktı.

Yeni sezon öncesi ön libero takviyesine odaklanan Galatasaray'ın, Burnley'nin 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu transferinde sona yaklaştığı iddia edildi.

Lesley Ugochukwu

TRANSFER ANLAŞMA AŞAMASINA GELDİ

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-kırmızılı ekip, Fransız futbolcuyla kısa süre içinde sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Lesley Ugochukwu

25 MAÇLIK ZORUNLU SATIN ALIM

Sabah gazetesinde yer alan habere göre ise Galatasaray, Ugochukwu'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Burnley ile anlaşma aşamasına geldi.

Haberde, İngiliz kulübünün talep ettiği 6.4 milyon euroluk kiralama bedelinin Galatasaray tarafından kabul edildiği belirtildi. Anlaşmada yer alan şarta bağlı satın alma opsiyonunun ise 23.4 milyon euro olduğu aktarıldı. İddiaya göre Lesley Ugochukwu'nun sezon içinde 25 resmi maçta forma giymesi halinde satın alma maddesi otomatik olarak yürürlüğe girecek.

Lesley Ugochukwu

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

22 yaşındaki Fransız ön libero, geride kalan sezonda Burnley formasıyla Premier Lig'de 35 karşılaşmada görev yaptı. Ugochukwu, bu süreçte 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı

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