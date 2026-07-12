15 Temmuz gecesi şehit düşen ikiz polis kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç’un babası Ali Oruç, çocuklarını özlemle andı. Baba Oruç “Cuma günü dünyaya geldi, cuma günü de şehit oldular. Hala sanki çocuklarımız gelecekmiş gibi bekliyoruz. Ben evlatsız yaşayabiliyorum ama vatansız yaşayamam” dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında şehit düşenler arasında ikiz polis kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç da yer aldı. Tüm eğitim hayatları beraber geçen Adana Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli ikizler, Ankara Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit düştü.

Şehadetlerinin 10. yılında çocuklarını anan Ali Oruç, gurur duyduğu evlatlarının Mahalle Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret etti.

Şehit ikiz polislerin babası yürek dağladı: Evlatlarımla gurur duyuyorum, vatansız yaşayamam

“EVLATLARIMLA GURUR DUYUYORUM”

Oğullarının mezarı başında gözyaşlarına hakim olamayan Ali Oruç, şöyle konuştu.

Çocuklarım cuma günü dünyaya geldi, cuma günü de şehit oldular. Çocuklarım akıllı, başarılı, vatanını milletini seven, sayan, insanlarla diyaloğu çok güzel olan insanlardı. Evlatlarımla gurur duyuyorum. 10 yıldır çok zor günlerimiz geçti. Özlem dolu, gerçekten hasretle çocuklarımızı bekliyoruz. Çocuklarımız şehit oldu. Belki bir daha gelmeyeceklerini biliyoruz ama umudumuz hala sanki çocuklarımız gelecekmiş gibi bekliyoruz.

Şehit ikiz polislerin babası yürek dağladı: Evlatlarımla gurur duyuyorum, vatansız yaşayamam

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“SON BİR AYLARI KALMIŞTI”

Oğullarının hiç ayrılmadığını belirten baba Oruç “En son, şehit olmadan bir hafta öncesine kadar, 'Baba, artık biz ayrılacağız.' dediler. Ben de 'Oğlum, burası vatan ocağı, baba ocağı değil. Nasip neredeyse orası olur.' dedim. Son bir ayları kalmıştı göreve başlamak için. Ayrılacakları için çok üzülüyorlardı, Cenab-ı Allah ayırmadı. Nasıl beraber dünyaya geldilerse, beraber de Cenab-ı Allah huzuruna teslim oldular” dedi.

Şehit ikiz polislerin babası yürek dağladı: Evlatlarımla gurur duyuyorum, vatansız yaşayamam

“VATANSIZ YAŞAYAMAM”

Baba Oruç “Şu an ben evlatsız yaşayabiliyorum ama vatansız yaşayamam. Rabbim vatanımıza, milletimize böyle bir acı daha yaşatmasın” diyerek sözlerini noktaladı.

Şehit ikiz polislerin babası yürek dağladı: Evlatlarımla gurur duyuyorum, vatansız yaşayamam

ŞEHİT İKİZ POLİS MEMURLARININ HİKAYESİ

Adana Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Ahmet ve Mehmet Oruç'un tüm eğitim hayatları beraber geçti.

Hayalini kurdukları polis meslek yüksekokuluna giren ikizler, daha sonra helikopter pilotu olmak için kursa kayıt yaptırdı. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının Gölbaşı'ndaki tesislerinde 8 ay eğitim alan ikiz kardeşler, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit oldu.

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