Ukrayna'da büyük bir hükümet değişikliği beklenirken, en az altı üst düzey yetkili, görevlerinden istifa etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başbakan Yulia Svyrydenko'nun görevden ayrılacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy, "Svyrydenko ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Hükümette yapılacak değişiklikler kapsamında kabinenin yenilenmesi gerektiği konusunda mutabık kaldık. Yulia'ya başbakan olarak yürüttüğü istikrarlı ve etkili çalışmalar ile Ukrayna ekibine yaptığı katkılar için teşekkür ediyorum. Kendisine, kilit ortaklarımızdan biriyle ilişkileri yürüteceği yeni ve önemli bir görev teklif ettim. Parlamentoyla birlikte Ukrayna hükümetinde gerekli değişiklikleri yapacağımıza inanıyorum. Ayrıca güvenlik kurumlarının üst yönetiminde de değişiklikler olacak. Ukrayna'nın ulusal çıkarlarını koruyan ve ülkemize destek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

YENİ YÖNETİM İÇİN HANGİ İSİMLER ÖNE ÇIKIYOR?

Öte yandan Ukrayna basını, başbakanlık koltuğu için öne çıkan isimleri de paylaştı.

İddialara göre adaylar arasında Naftogaz Yönetim Kurulu Başkanı ve Ukrnafta Direktörü Sergey Koretskiy, Enerji Bakanı Denis Şmıhal, Savunma Bakanı Mihail Fedorov ve Harkiv Belediye Başkanı Igor Terekhov yer alıyor.

Ukrayna'da kabine değişikliği: Zelenskiy'nin talimatıyla Başbakan görevden alındı!

DIŞ POLİTİKADA BELİRLİ ALANLARA ÖZEL YETKİLİLER ATANACAK

Ukrayna lideri ülkenin dış politika yaklaşımında yapısal değişikliklerin yapılacağını da paylaştı. Yeni strateji kapsamında dış politikada öncelik verilecek başlıklar arasında Amerika Birleşik Devletleri ile savunma işbirliği, Patriot hava savunma sistemlerinin üretimine yönelik lisans anlaşmaları, Avrupa anti-balistik/füze savunma projesi, Avrupa Birliği entegrasyonu, Polonya ve Macaristan gibi komşu ülkelerle ilişkiler, Orta Doğu, Körfez ülkeleri ve Çin ile temaslar yer alıyor.

Ukrayna'da kabine değişikliği: Zelenskiy'nin talimatıyla Başbakan görevden alındı!

BAŞBAKANA YENİ GÖREV

Ukraynalı milletvekili Yaroslav Jeleznyak, Başbakan Yulia Sviridenko'nun görevden ayrıldıktan sonra Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi olarak atanacağını öne sürdü.

Jeleznyak, "Başbakan Yulia Sviridenko, ABD'ye büyükelçi olarak atanıyor. Bunun biraz zorunlu bir adım olduğunu söyleyebilirim. Ancak mantıklı bir karar." ifadelerini kullandı.

Milletvekili, söz konusu kararın Zelenskiy ile yapılan toplantıda kesinleştiğini iddia etti.

GEÇİCİ HÜKÜMET KURULACAK

Jeleznyak, 13-14 Temmuz'da başbakanın görevden alınmasının beklendiğini, ardından hükümetin istifa edeceğini ve geçici bir kabinenin kurulacağını söyledi.

İddiaya göre geçici başbakanlık görevini Denis Şmıhal üstlenecek.

SAVUNMA VE DIŞİŞLERİ BAKANLARI İÇİN AYRI OYLAMA

Jeleznyak, yeni başbakanın belirlenmesinin ardından kabinenin oluşturulacağını, hükümet üyelerinin ayrı bir oylamayla belirleneceğini ifade etti. Savunma Bakanı ile Dışişleri Bakanı için ise Zelenskiy'nin önerisi doğrultusunda ayrı ayrı oylama yapılacağını öne sürdü.

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