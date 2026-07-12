Güney Kore, Doğu Denizi'nde devriye görevi sırasında kaybolan bir denizci için sıra dışı bir adım attı. Seul yönetimi, kayıp askerin Kuzey Kore sularına sürüklenmiş olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak Pyongyang'dan "insani gerekçelerle" arama kurtarma çalışmalarına destek vermesini istedi.

Güney Kore Donanması'na bağlı bir savaş gemisinde görev yapan bir denizci, Doğu Denizi'nde yürütülen devriye faaliyeti sırasında kayboldu.

Yerel basında yer alan bilgilere göre denizci, iki Kore arasında fiili deniz sınırı olarak kabul edilen Kuzey Sınır Hattı (NLL) yakınlarında görev yaptığı sırada kayıplara karıştı. En son gece nöbeti sırasında görülen askerden bir daha haber alınamadı.

KUZEY KORE'YE RESMİ ÇAĞRI

Kayıp ihbarının ardından Güney Kore Donanması bölgede yoğun arama faaliyetlerine başladı. Aynı zamanda Güney Kore ordusu, olayla ilgili Kuzey Kore makamlarını bilgilendirirken, Birleşme Bakanlığı da Pyongyang yönetimine resmi çağrıda bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, kayıp denizcinin deniz akıntıları nedeniyle Kuzey Sınır Hattı'nın kuzeyine sürüklenmiş olabileceği ihtimaline dikkat çekildi. Bu nedenle Kuzey Kore'den, insani gerekçeler doğrultusunda arama çalışmalarına destek vermesi ve denizcinin bulunması halinde güvenli şekilde geri gönderilmesi konusunda iş birliği talep edildi.

Yetkililer, denizcinin Kuzey Kore sularına geçtiğine ilişkin kesin bir bulgu bulunmadığını vurgularken, yapılan çağrının olası tüm senaryoları değerlendirmeye yönelik önleyici bir adım olduğu ifade edildi.

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