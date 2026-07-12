İhlas Haber Ajansı
Sigara izmariti faciaya kapı araladı! Alevleri köylüler söndürdü
Eskişehir'de sigara izmariti nedeniyle çıkan yangını, köylüler kontrol altına aldı. Traktör ve küreklerle alevler söndürülürken, yangında maddi hasar oluştu.
Özetle DinleSigara izmariti faciaya kapı araladı! Alevleri köy...
Kaydet
Gündem 2 dk önce
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çevreye atılan sigara izmariti sonucu çıkan yangın, mahalle sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldü.
- Yangın, Odunpazarı ilçesinde çevreye atılan bir sigara izmariti nedeniyle başladı.
- Alevler tarlada bulunan damlama sulama borularına sıçradı.
- Mahalle sakinleri traktörleri ve kürekleriyle yangına müdahale etti.
- Köylülerin çabasıyla yangın çevre tarlalara ve yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.
- Yangında maddi hasar meydana geldi, ancak yaralanan olmadı.
0:00 0:00
1x
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde çevreye atılan bir sigara izmariti faciaya kapı araladı. Arazinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
ALEVLERİ KÖYLÜLER SÖNDÜRDÜ
Tarlada bulunan damlama sulama borularına sıçrayan alevler, boruların tutuşmasına neden oldu. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu kontrol altına almak için hızla harekete geçti.
Kendi imkanlarıyla traktörlerini ve küreklerini kullanarak alevlere müdahale eden köylüler, yangını söndürdü.
MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Köylülerin yoğun çabası sonucu yangın, çevre tarlalara ve yerleşim yerlerine sıçramadan kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR