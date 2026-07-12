Eskişehir'de sigara izmariti nedeniyle çıkan yangını, köylüler kontrol altına aldı. Traktör ve küreklerle alevler söndürülürken, yangında maddi hasar oluştu.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde çevreye atılan bir sigara izmariti faciaya kapı araladı. Arazinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Sigara izmariti faciaya kapı araladı! Alevleri köylüler söndürdü

ALEVLERİ KÖYLÜLER SÖNDÜRDÜ

Tarlada bulunan damlama sulama borularına sıçrayan alevler, boruların tutuşmasına neden oldu. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu kontrol altına almak için hızla harekete geçti.

Kendi imkanlarıyla traktörlerini ve küreklerini kullanarak alevlere müdahale eden köylüler, yangını söndürdü.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Köylülerin yoğun çabası sonucu yangın, çevre tarlalara ve yerleşim yerlerine sıçramadan kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

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