Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde tasfiye edilen araçları elektronik ihale sistemi üzerinden satışa sunmaya devam ediyor. İkinci el araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar için alternatif oluşturan sistemde otomobil, ticari araç, tekne ve jet ski gibi farklı ulaşım araçları ihale yoluyla alıcılarını bekliyor. Resmi ekspertiz raporlarıyla birlikte yayımlanan araçlar, şeffaf teklif süreci sonunda yeni sahiplerine teslim ediliyor. Peki, Ticaret Bakanlığı araç ihalesine nasıl katılınır, e-ihale üyeliği nasıl yapılır ve araç teslim süreci nasıl işliyor? İşte merak edilen ayrıntılar...

Ticaret Bakanlığı, gümrük işlemleri sonucunda tasfiyelik hale gelen araçları elektronik ihale sistemi üzerinden satışa çıkarıyor. Süreç tamamen dijital ortamda yürütülürken, satışa sunulan her araç için resmi ekspertiz çalışması yapılıyor. Araçların mevcut durumu fotoğraflarla birlikte sisteme yükleniyor ve tüm katılımcılar aynı bilgiler doğrultusunda teklif verebiliyor. İhaleyi kazanan kişiler, ödeme ve yasal işlemleri tamamladıktan sonra aracı bulunduğu tasfiye işletme müdürlüğünden teslim alabiliyor. Peki, Ticaret Bakanlığı araç ihalesine (e-ihale) nasıl girilir?

Ticaret Bakanlığı araç satışı: Araç ihalesine (e-ihale) nasıl girilir?

TİCARET BAKANLIĞI ARAÇ İHALESİNE (E-İHALE) NASIL GİRİLİR?

Elektronik ihaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin öncelikle e-ihale sistemine üye olması gerekiyor. Üyelik işlemleri sistemde yer alan "Üye Ol" bölümünden veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Tüzel kişiler için ayrıca üyelik oluşturulmasına gerek bulunmuyor. Bakanlığın MERSİS sisteminde şirket adına işlem yapma yetkisine sahip kişiler, kurumsal giriş yaparak ihalelere katılabiliyor.

Üyelik işlemleri ücretsiz olsa da teklif verebilmek için sistemde yeterli teminat bakiyesinin bulunması şartı aranıyor.

Ticaret Bakanlığı araç satışı: Araç ihalesine (e-ihale) nasıl girilir?

KİMLER E-İHALEYE KATILABİLİR?

Elektronik ihalelere 18 yaşını doldurmuş, medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip ve kanuni ikametgahı bulunan herkes katılabiliyor.

Bununla birlikte ihalelerden yasaklanan kişiler, Ticaret Bakanlığı personeli ile belirli yakınlık derecesindeki yakınları ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer kişiler ihalelerde teklif veremiyor.

Ticaret Bakanlığı araç satışı: Araç ihalesine (e-ihale) nasıl girilir?

İHALEDE TEKLİF NASIL VERİLİYOR?

Teklifler ihale sayfasındaki teklif butonları kullanılarak ya da otomatik teklif sistemi üzerinden veriliyor. Araç ihalelerinde başlangıç teklifi satışa esas bedelin yüzde 75'i olarak belirleniyor.

Sistem, otomatik teklif özelliği sayesinde kullanıcının belirlediği üst limite kadar rakip tekliflere karşı otomatik artış yapabiliyor. Böylece kullanıcı sürekli sistemi takip etmek zorunda kalmadan teklif sürecine katılabiliyor.

Verilen teklifler sistem tarafından kaydedildikten sonra geri çekilemiyor. İhaleyi kazanan veya ikinci en yüksek teklifi veren kişiler için teklif bağlayıcı kabul ediliyor.



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