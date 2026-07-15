MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, A Milli Futbol Takımı'nın başarılı savunma oyuncusu Merih Demiral'ı makamında ağırladı. Ziyarette Demiral, Bahçeli'ye imzalı formasını hediye etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, A Milli Futbol Takımı'nın deneyimli savunmacısı Merih Demiral ile bir araya geldi.

MHP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Merih Demiral'ın Bahçeli'yi makamında ziyaret ettiği belirtilerek, milli futbolcunun üzerinde isminin yer aldığı şahsi formasını hediye ettiği ifade edildi.

Paylaşımda, "A Milli Futbol Takımımız oyuncularından Merih Demiral, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek, kendilerine şahsi formasını takdim etmişlerdir" denildi.

Merih Demiral'dan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

Ziyarete ilişkin paylaşılan fotoğraflarda, Bahçeli ile Demiral'ın forma takdimi sırasında hatıra pozu verdiği görüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası