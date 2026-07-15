MHP lideri Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz'un Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biri olduğunu belirterek, darbe girişimini "çok katmanlı bir işgal teşebbüsü" olarak nitelendirdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, darbe girişimini "çok katmanlı bir işgal teşebbüsü" olarak nitelendirdi.

Bahçeli, "15 Temmuz, Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biridir" ifadelerini kullandı.

"MİLLÎ İRADEYİ ZİNCİRE VURMA TEŞEBBÜSÜ"

Devlet Bahçeli, yayımladığı mesajda 15 Temmuz gecesi yaşananların sıradan bir darbe girişiminin ötesinde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bahçeliden 15 Temmuz mesajı: Çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür

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"15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içeriden çökertilmek, millî egemenliğin gasp edilmek ve Türk milletinin iradesinin zincire vurulmak istendiği çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür."

MHP liderinin mesajı şöyle:

"15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içeriden çökertilmek, millî egemenliğin gasp edilmek ve Türk milletinin iradesinin zincire vurulmak istendiği çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür.

Bahçeliden 15 Temmuz mesajı: Çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür

Bu nedenle 15 Temmuz'u doğru okumak, yalnızca geçmişi anlamak bakımından değil, geleceği korumak bakımından da millî bir mecburiyettir.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve hürmetle anıyorum. Gazilerimize sağlık, afiyet ve uzun ömürler niyaz ediyorum. Rabbim milletimizi her türlü fitneden, devletimizi her türlü saldırıdan muhafaza buyursun"

Bahçeliden 15 Temmuz mesajı: Çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür

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