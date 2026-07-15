2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında Filenin Efeleri, Sırbistan deplasmanında parkeye çıkıyor. VNL finalleri yolunda büyük önem taşıyan Sırbistan-Türkiye maçı yayın kanalı, maç saati ve canlı izleme bilgileri sporseverler tarafından araştırılıyor.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında ilk sınavını ev sahibi Sırbistan karşısında verecek. Belgrad Arena'da oynanacak mücadelede galibiyet hedefleyen Filenin Efeleri, grup aşamasının son haftasında finaller için kritik puanlar almaya çalışacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç saati de voleybolseverlerin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.

SIRBİSTAN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Sırbistan-Türkiye voleybol maçı, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de Belgrad Arena'da oynanacak. FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü hafta mücadelesi TRT Spor Yıldız ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL'de geride kalan iki haftada 5 galibiyet alarak 14 puan topladı ve üçüncü haftaya 7. sırada girdi. Ay-yıldızlı ekip, puan sıralamasında ilk 7 içinde yer alması halinde organizasyon tarihinde ilk kez Voleybol Milletler Ligi Finalleri'ne katılma hakkı elde edecek.

Sırbistan-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Filenin Efeleri Milletler Ligi (VNL)

SIRBİSTAN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Sırbistan-Türkiye karşılaşması televizyon yayınının yanı sıra S Sport Plus platformu üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek. Ayrıca TRT'nin dijital yayın platformları üzerinden de maç yayınına erişim sağlanabilecek.

FİLENİN EFELERİ MİLLETLER LİGİ KADROSU

Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin, Ömercan Burak Karahan

Pasör Çaprazları: Adis Lagumdžija, Berk Dilmenler, Kaan Gürbüz

Smaçörler: Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdžija

Orta Oyuncular: Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Marko Matic, Ertuğrul Gazi Metin

Liberolar: Berkay Bayraktar, Abdulsamet Yalçın

Sırbistan-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Filenin Efeleri Milletler Ligi (VNL)

MİLLETLER LİGİ ÜÇÜNCÜ HAFTA MAÇ PROGRAMI

15 Temmuz 2026

TSİ 21.00 Sırbistan-Türkiye (TRT Spor Yıldız - S Sport)

17 Temmuz 2026

TSİ 17.30 Türkiye-Ukrayna (TRT Spor- S Sport)

18 Temmuz 2026

TSİ 17.30 Türkiye-Slovenya (TRT Spor - S Sport)

19 Temmuz 2026

TSİ 14.00 Türkiye-İran (TRT Spor - S Sport)

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