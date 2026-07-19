ASKİ'nin 19 Temmuz tarihli güncel su kesintisi programına göre Ankara'nın Pursaklar ve Kahramankazan ilçelerinde arıza nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Sabah saatlerinde başlayan kesintilerin öğleden sonra sona ermesi ve suyun kademeli olarak yeniden verilmesi planlanıyor. Peki, Ankara Pursaklar ve Kazan ilçelerinde sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 19 Temmuz 2026 tarihinde meydana gelen arızalar nedeniyle Pursaklar ve Kazan ilçelerinde planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Su kesintilerinden etkilenen vatandaşlar programın ayrıntıları merak ediyor. Peki, Ankara Pursaklar ve Kazan ilçelerinde sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ASKİ'nin yayımladığı bilgilere göre, Pursaklar ilçesi Altınova Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana gelen arıza nedeniyle saat 10.00'da başlayan su kesintisinin 15.00'e kadar sürmesi bekleniyor.

Kesintiden Altınova Mahallesi'nin bir kısmı ile birlikte Sirkeli Yeşilova, Sirkeli Yeşilyurt, Abadan, Kosrelik Kızığı ve Karşıyaka mahalleleri etkilenecek.

ANKARA SU KESİNTİSİ PROGRAMI



ASKİ 19 Temmuz su kesintisi programı! Ankara Pursaklar ve Kazan ilçelerinde sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ASKİ 19 Temmuz su kesintisi programı! Ankara Pursaklar ve Kazan ilçelerinde sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

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