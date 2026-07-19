Hindistan'ın en kalabalık eyaleti Uttar Pradeş'in aşırı sağcı Başbakanı Yogi Adityanath, Sambhal bölgesindeki tarihi Babür mirası Cuma Camii üzerinden Türk kimliğini ve İslam kültürünü doğrudan hedef alan skandal açıklamalarda bulundu

Hindistan'ın Uttar Pradeş Eyaleti Başbakanı Yogi Adityanath, Sambhal'daki mitingde Türk kimliğini ve İslam mirasını hedef aldı.

Babür döneminden kalan Cuma Camii'ne ilişkin tartışmaları gündeme taşıyan Adityanath, "Türk hakimiyeti" olarak tanımladığı anlayışın artık hoş görülmeyeceğini ileri sürdü.

Miting meydanında skandal sözler! Türk kimliğini hedef alıp meydan okudu: Tarihten sileceğiz!

2017 öncesindeki eyalet yönetimlerini kamu düzenini sağlayamamakla suçlayan Adityanath, "Artık bu Türk tarzı üstünlük olayları devam etmeyecek. Tarihten sileceğiz. Kimsenin halkın inançlarıyla oynamasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Aşırı sağcı söylemleriyle tanınan Adityanath, Sambhal'da yürütülen imar ve kalkınma çalışmalarının bundan sonra bölgenin kadim Hindu geleneklerine uygun şekilde sürdürüleceğini söyledi. Yaklaşık 500 yıl önce "yabancı istilacıların" bölgedeki Hindu kültürünü hedef aldığını ve tapınakları tahrip ettiğini öne süren Adityanath, hükümetinin bu merkezleri yeniden ihya etmeye başladığını dile getirdi.

Hindistan'ın en kalabalık eyaleti Uttar Pradeş'in aşırı sağcı Başbakanı Yogi Adityanath

HİNDİSTAN'DA CUMA CAMİİ DAVASI

Hindu milliyetçisi gruplar, Babür döneminden kalan tarihi Shahi Jama Camii'nin, Harihar Tapınağı'nın kalıntıları üzerine inşa edildiğini iddia ediyor. Bu iddia üzerine yerel bir mahkemenin 2024'te cami alanında arkeolojik inceleme yapılmasına izin vermesi, Sambhal'da geniş çaplı protestolara ve şiddet olaylarına yol açmıştı.

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