Manchester City'den ayrıldıktan sonra geleceği merak konusu olan Pep Guardiola, İtalya Milli Takımı'nın başına geçme teklifini reddetti. İspanyol teknik adam, futbola ara verme kararını sürdürerek dinlenmeye ve ailesine zaman ayırmaya öncelik verdi.

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), üst üste üç Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteremeyen milli takım için dünyaca ünlü teknik direktör Pep Guardiola'yı göreve getirmek istedi.

FIGC Başkanı Giovanni Malago, hafta içinde yaptığı açıklamada Guardiola ile görüşmeler gerçekleştirildiğini doğrularken, deneyimli çalıştırıcının maaşı konusunda da istisna yapılabileceğini ifade etmişti.

Pep Guardiola

İLK TERCİH ANCELOTTİ OLDU

İtalya Futbol Federasyonu Teknik Direktörü Paolo Maldini ise federasyonun ilk olarak Brezilya Milli Takımı'nı çalıştıran Carlo Ancelotti ile temasa geçtiğini açıkladı.

Ancak Ancelotti'nin Brezilya'daki görevine devam etme kararı almasının ardından İtalyan yetkililer rotasını Guardiola'ya çevirdi.

Carlo Ancelotti

GUARDIOLA'DAN OLUMSUZ CEVAP

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre FIGC, Guardiola'ya yüksek maaşın yanı sıra milli takım projesini kendi istediği şekilde şekillendirme konusunda da geniş yetkiler teklif etti.

Teklifi değerlendirmek için süre isteyen Guardiola ise sonunda federasyona olumsuz cevap verdi. İspanyol teknik adamın daha önce açıkladığı planına sadık kalacağı, futbola ara vererek dinleneceği, ailesiyle daha fazla vakit geçireceği ve seyahat edeceği belirtildi.

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