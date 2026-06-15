25 yeni il mi kurulacak? Resmi açıklama geldi
Sosyal medyada ve bazı basın mecralarında 25 ilçenin il yapılacağı ve il sayısının 106’ya çıkarılacağı yönündeki iddialar kamuoyunu hareketlendirdi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuyla ilgili açıklama yaptı.
- Bazı basın yayın mecralarında ve sosyal medya hesaplarında "25 yeni ilin kurulacağı" yönünde iddialar yer aldı.
- İddialara göre, nüfusu 100 bini aşan, il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve ekonomik gelişmişliğiyle öne çıkan 25 ilçe il yapılacaktı.
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan resmi açıklamada, bu iddiaların tamamen asılsız olduğu vurgulandı.
- Açıklamada, yeni illerin kurulmasına yönelik mevcutta planlanan veya yürütülen herhangi bir çalışma bulunmadığı belirtildi.
- Söz konusu iddiaların, yapay gündemler oluşturarak kamuoyunda algı ve manipülasyon oluşturma amacı taşıdığı ifade edildi.
- Vatandaşların yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate almaları önemle rica edildi.
Türkiye’de bazı büyük ilçelerin il statüsüne kavuşturulacağına ve il sayısının artırılacağına yönelik iddialar yeniden kamuoyunun gündemine oturdu. Kulislerden sızdığı öne sürülen bilgilere göre, aralarında Alanya, Tarsus, Çorlu, İnegöl ve İskenderun gibi nüfusu 100 bini aşan, il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve ekonomik gelişmişliğiyle öne çıkan 25 ilçenin il yapılacağı iddia edildi.
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Bu iddialara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden (DMM) yalanlama geldi. Yapılan resmi açıklamada, bazı basın yayın mecralarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan "25 yeni ilin kurulacağı" yönündeki haberlerin tamamen asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.
"HERHANGİ BİR ÇALIŞMA YOK"
Açıklama şu şekilde:
"Bazı basın yayın mecralarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan '25 yeni ilin kurulacağı' yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni illerin kurulmasına yönelik mevcutta planlanan veya yürütülen herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Söz konusu iddialar, yapay gündemler oluşturarak kamuoyunda algı ve manipülasyon oluşturma amacı taşımaktadır. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate almaları önemle rica olunur" denildi.