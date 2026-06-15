ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın Lübnan'ı da kapsadığının açıklanması, yerinden edilen binlerce kişi için umut oldu. Evlerine dönmeye başlayan Lübnanlılara belediyeler ve ordu "acele etmeyin" çağrısı yaparken, İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini duyurması bölgede belirsizliğin sürmesine neden oldu.

ABD ve İran kalıcı ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda anlaşmaya vardı Hemen ardından ABD Başkanı Trump, imza töreninin cuma günü gerçekleştirileceğini açıkladı.

Ordu çağrı yaptı! Lübnanlılar evlerine dönmek için yola çıktı

ATEŞKESE LÜBNAN DA DAHİL

Konu ile ilgili İran cephesinden yapılan açıklamalarda anlaşmanın Lübnan'ı da kapsadığı belirtildi. Daha önce ateşkesi hiçe sayan Lübnan'a defalarca kez saldırılar düzenlemişti. Bölge halkı ise canını kurtarmak için evlerini terk etmişti.

LÜBNAN'DA DÖNÜŞ BAŞLADI

ABD ve İran arasında sağlanan mutabakatta Lübnan'ın da yer aldığının açıklanması, haftalardır saldırılar ve zorunlu göçlerle karşı karşıya kalan Lübnanlılarda yeniden eve dönüş umudunu artırdı. Mutabakatın duyurulmasının ardından özellikle ülkenin güneyindeki beldelere doğru araç hareketliliği gözlenirken, birçok aile evlerini ve arazilerini kontrol etmek amacıyla dönüş yoluna çıktı.

Ordu çağrı yaptı! Lübnanlılar evlerine dönmek için yola çıktı

İNSANLAR TEMKİNLİ GİDİYOR

Evlerine yeniden kavuşma umuduyla sevinç yaşayan bölge halkı, mutabakatın kalıcı olup olmayacağı konusunda temkinli davranıyor. 17 Nisan'da ilan edilen ateşkesin ardından da çok sayıda Lübnanlı evlerine dönmüş, ancak İsrail'in sürdürdüğü saldırılar nedeniyle birçok aile yeniden yerinden edilmişti.

Ordu çağrı yaptı! Lübnanlılar evlerine dönmek için yola çıktı

'ACELE ETMEYİN' ÇAĞRISI!

Güvenlik durumunun henüz netlik kazanmaması nedeniyle güneydeki bazı belediyeler de vatandaşlara acele etmemeleri yönünde çağrıda bulundu. Gece saatlerinde Emel Hareketi de benzer bir açıklama yaparak vatandaşlardan köylerine dönme konusunda acele etmemelerini talep etti.

Ordu çağrı yaptı! Lübnanlılar evlerine dönmek için yola çıktı

ORDUDAN DA BENZER ÇAĞRI GELDİ

Buna rağmen uzun süredir evlerinden uzak kalan çok sayıda Lübnanlı, mutabakat haberinin ardından doğup büyüdükleri beldelere dönmeye başladı. Lübnan ordusu da ABD ve İran arasında sağlanan mutabakatın ardından yerinden edilenlerin güneydeki evlerine dönmeye başlaması üzerine vatandaşlara acele etmemeleri çağrısında bulundu.

Ordu çağrı yaptı! Lübnanlılar evlerine dönmek için yola çıktı

İSRAİL, MUTABAKATI HİÇE SAYDI! İŞGAL ETTİĞİ NOKTALARDAN ÇEKİLMEYECEK

Öte yandan İsrail, mutabakata rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini duyurdu. Saldırıların devam etmesi nedeniyle zorla yerinden edilen Lübnanlıların bir kısmı ise belde ve köylerine dönmeyi şu an için "bir sonraki güne" ertelemiş durumda.

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