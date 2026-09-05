Netanyahu, günahlarının kendisini yakalayacağını biliyor!..

Filistin topraklarını gasbeden, uyguladığı şiddet nedeniyle tüm dünyanın kendilerine “haydut ve cani devlet” gözüyle baktığı İsrail, yakın zamanda ektiği zulmünün sonuçları ile yüzleşecek.

Gazze'deki soykırım ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle iç politikada ve ABD siyasetinde giderek olumsuz bir figür hâline gelen ve “Kötülüğün vücut bulmuş hali” olarak etiketlenen Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, güvenlik tedbiri olarak ismini Yonatan Hon olarak değiştirmiş. 2025'te muhalif protestocuların kendisine yönelik "ölüm tehditleri" nedeniyle ülkeyi terk ederek ABD'ye taşındığını ifade eden Yair Netanyahu, “Tüm bunların olmasına izin veren (kendi babası dâhil) üst düzey yöneticilerdir…" demişti…

İsrail’in işgal ettiği Batı Şeria'da yaklaşık bin 200 yeni konutun inşası sürecini başlatmasını "kabul edilemez" olarak nitelendiren İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Kanada yayımladıkları ortak açıklamada, "Bu planlar bizi barıştan daha da uzaklaştırmakla kalmayacak, İsrail'in uluslararası konumunu da daha fazla zayıflatacaktır" ifadelerini kullandı.

İsrail gazetesi Yediot Ahronot'un haberine göre, İsrailli Polis Komiseri Daniel Levi, işgal altındaki Filistin topraklarında tek hedeflerinin Filistinlilere saldırmak olduğunu belirterek "Bunun sonucunda da tüm dünya bize haydut ve cani devlet olarak bakıyor…" dedi.

İsrail, içeriden ve dışarıdan gelen baskılar karşısında katliam ve kıyımlarının faturasını ödeyecek bir karakter inşa etmeye çalışıyor. Muhtemelen bu karakteri çok aramayacak. Dünya çapında itibar kaybeden Netanyahu 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesi yapılan, kamuoyu araştırmalarına göre rakibi Yashar Partisi'nin gerisine düşmüş durumda.

27 Ekim'deki genel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak “seçimin sonuçlarını" kendisine yönelik bir tehdit olarak düşünen Netanyahu'nun seçimi kaybetmesi hâlinde devlet düzeyinde kurulacak bir soruşturmadan "ölümüne korktuğunu" vurguladı.

Netanyahu'yu "tuzağa düşmüş yaralı bir hayvan" şeklinde niteleyen Ehud Barak, "Netanyahu seçimleri engellemek için her türlü yolu kullanacak!" dedi.

Netanyahu, seçmeni anketlerde önde görünen rakipleri iktidara gelirse, İsrail'in bölgedeki konumunu önemli ölçüde zayıflatacak adımlar atmakla tehdit ediyor.

İsrailli uzman Shaiel Ben-Ephram, yaptığı açıklamada “İsrail’in bölgesel saldırılarının kendini besleyen mekanizmalar” olduğunu belirterek Netanyahu'nun "istikbalini savaşın devamına bağladığını" ifade etmişti. Ben-Ephram’ın tespiti: "Amerikalıların büyük bir kısmı, İsrail'in savaş suçları işlediğini, bunun soykırım olduğunu, hiçbir askerî destek almaması gerektiğini savunuyor. Giderek daha fazla sayıda insan ABD yönetimi yerine Filistinlileri destekliyor. İsrail kamuoyu algı savaşını kaybetti… Gelecekte ABD'nin İsrail'e silah göndermeyi durduracağı bir döneme girilecek. İsrail'e her istediğini yapma imkânı veren o açık çek artık yok…”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Mekke Savunma İttifakı Toplantısı”nın ardından yaptığı açıklamada Netanyahu'nun "İnsanlığın ve uluslararası toplum ve güvenliğin ortak düşmanı hâline geldiğini" belirterek,

"Uluslararası sistem Netanyahu tehdidiyle savaşmalıdır. Uluslararası toplumun şu ana kadar yapmadığı görevi yerine getirip bu cani, soykırımcıyı durdurması, bu soykırımcının bölgeye, İsrail'e ve bütün dünyaya zarar vermesinin artık önüne geçmek gerekiyor!.." dedi.

‘“Tuzağa düşmüş yaralı bir hayvan gibi” her tarafa saldıran, içeride ve dışarıda koruyucularını kaybeden Netanyahu günahlarının kendisini yakalayacağını biliyor. İsmini değiştirip estetik operasyonlar yapmakla cinayetlerinden kaçamayacak…

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