Aksaray'da dehşet! Polis ve eşini araba ezdi

Aksaray'da meydana gelen kaza dehşete düşürdü. Eşi ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan polis memuruna araba çarptı. Yaralanan çift ihbar üzerine adrese gelen sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırıldı, kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Veysel C. (23) idaresindeki 68 AFK 048 plakalı otomobil, Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan polis memuru Kadir Y. (49) ile eşi Ebru Y'ye (42) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

KADININ DURUMU AĞIR

Kazada yaralanan Kadir Y. ile eşi Ebru Y, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ebru Y'nin buradaki müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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