Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan ünlüler tam liste: 23 ünlü gözaltına alınmıştı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında bazı gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve haklarında çeşitli adli işlemler uygulanan şüphelilere ait Adli Tıp Kurumu inceleme sonuçlarının savcılığa ulaştığı öğrenildi. Gelen raporlarda bazı isimlerin test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.
İstanbul merkezli yürütülen operasyon kapsamında toplam 23 şüpheli gözaltına alınmıştı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada sosyal medya paylaşımları, dijital materyaller, teknik takip çalışmaları ve çeşitli ihbarların incelendiği belirtilmişti. Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde kullanmak", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak" ve bazı kişiler yönünden "fuhşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlamaları kapsamında işlem yapılmıştı. İşte, uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan ünlüler tam liste...
UYUŞTURUCU TEST SONUCU POZİTİF ÇIKAN ÜNLÜLER TAM LİSTE
Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporlara göre test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtilen isimler şunlar oldu:
Ali Efe Bezci
Berdan Mardini
Enis Arıkan
Kenan Doğulu
Oğuzhan Beker
Ozan Doğulu
Tolga Çam
Yaşar İpek
9 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI
Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanmıştı. Mahkeme tarafından verilen karar doğrultusunda Tolga Çam, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correia ve Rafet Eren Yorulmazer tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Savcılık dosyasında bazı şüphelilere yönelik uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma, bazı isimlere yönelik ise fuhşa teşvik ve aracılık suçlamalarının bulunduğu açıklanmıştı.
BAZI İSİMLERE ADLİ KONTROL UYGULANMIŞTI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı isimler hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı. Ali Efe Bezci ve Oğuzhan Beker hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.
Aralarında Kenan Doğulu, Beren Saat, Ozan Doğulu, Berdan Mardini, Yaşar İpek, Enis Arıkan, Ayşe Hatun Önal, Kerimcan Durmaz ve Selin Ciğerci'nin de bulunduğu bazı şüpheliler ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.