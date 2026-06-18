İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında bazı gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve haklarında çeşitli adli işlemler uygulanan şüphelilere ait Adli Tıp Kurumu inceleme sonuçlarının savcılığa ulaştığı öğrenildi. Gelen raporlarda bazı isimlerin test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

İstanbul merkezli yürütülen operasyon kapsamında toplam 23 şüpheli gözaltına alınmıştı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada sosyal medya paylaşımları, dijital materyaller, teknik takip çalışmaları ve çeşitli ihbarların incelendiği belirtilmişti. Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde kullanmak", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak" ve bazı kişiler yönünden "fuhşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlamaları kapsamında işlem yapılmıştı. İşte, uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan ünlüler tam liste...

Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan ünlüler tam liste: 23 ünlü gözaltına alınmıştı

UYUŞTURUCU TEST SONUCU POZİTİF ÇIKAN ÜNLÜLER TAM LİSTE

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporlara göre test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtilen isimler şunlar oldu:

Ali Efe Bezci

Berdan Mardini

Enis Arıkan

Kenan Doğulu

Oğuzhan Beker

Ozan Doğulu

Tolga Çam

Yaşar İpek

Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan ünlüler tam liste: 23 ünlü gözaltına alınmıştı

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanmıştı. Mahkeme tarafından verilen karar doğrultusunda Tolga Çam, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correia ve Rafet Eren Yorulmazer tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan ünlüler tam liste: 23 ünlü gözaltına alınmıştı

Savcılık dosyasında bazı şüphelilere yönelik uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma, bazı isimlere yönelik ise fuhşa teşvik ve aracılık suçlamalarının bulunduğu açıklanmıştı.

Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan ünlüler tam liste: 23 ünlü gözaltına alınmıştı

BAZI İSİMLERE ADLİ KONTROL UYGULANMIŞTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı isimler hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı. Ali Efe Bezci ve Oğuzhan Beker hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan ünlüler tam liste: 23 ünlü gözaltına alınmıştı

Aralarında Kenan Doğulu, Beren Saat, Ozan Doğulu, Berdan Mardini, Yaşar İpek, Enis Arıkan, Ayşe Hatun Önal, Kerimcan Durmaz ve Selin Ciğerci'nin de bulunduğu bazı şüpheliler ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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