ABD tarihinde ilk! Akaryakıt fiyatı rekor kırdı

İran savaşı tüm dünyada akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Savaşın taraflarından ABD'de savaş öncesi 3,75 dolar olan dizelin galon fiyatı, bugün ilk kez 6 doları aştı. Fiyat 6,05 dolara çıkarken, savaş döneminde 2,3 dolar arttı.

Küresel petrol fiyatları, Orta Doğu'da artan gerilimlerin etkisiyle bugün haftalık bazda yaklaşık yüzde 9 yükseldi. Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı saat 13.08 itibarıyla 104 dolardan işlem görürken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da 99,25 dolar seviyesinde bulunuyor.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, ABD'de rafineri maliyetleri ve nihai ürün fiyatları üzerinden dizel fiyatlarına yansıyor.

2,3 DOLARLIK YÜKSELİŞ

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başladığı 28 Şubat'ta ABD'de 3,75 dolar olan dizelin galon fiyatı bugün 6,05 dolara yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için bu ülkeyle savaşa girdiklerini savunarak, "Şu anda devam eden İran'la savaşı kazandığımız anda petrol fiyatları düşecek. Bu savaşı kazanacağız." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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