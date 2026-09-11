Italiano'dan oyuncularına Marsilya yasağı

Italiano, oyuncularına Avrupa maçını konuşmayı yasakladı. Her zaman öncelikli olarak oynayacakları maça konsantre olmaları gerektiğini anlatan Beşiktaş’ın hocası “Marsilya’yı değil, Erzurum’u düşünün” dedi.

Ligin ikinci haftasındaki Alanya yenilgisinin ardından vites artıran ve geçtiğimiz hafta Kadıköy’de F.Bahçe’yi yenerek büyük moral kazanan Beşiktaş, ligin beşinci haftasında evinde Erzurum FK’yı ağırlayacak. Teknik direktör Vincenzo Italiano, hafta içinde oynayacakları Marsilya maçı sebebiyle bazı oyuncularını dinlendirmeyi düşünüyor. Ancak bununla birlikte İtalyan teknik adam oyuncularına Marsilya maçını konuşmalarını yasakladı. “Rakibimiz Marsilya değil, Erzurum” diyen Italiano “Her zaman ilk oynayacağımız maça odaklanın” uyarısında bulundu.

Vincenzo Italiano

MAÇ TRAFİĞİ YOĞUN

Takımdaki herkesin her maça hazır olması gerektiğini anlatan Italiano “Sezon boyunca yoğun bir fikstürümüz var. Bu yükü birlikte omuzlamalıyız. Ancak birlik olursak altından kalkabiliriz” dedi. Kadronun lig ve Avrupa yükünü kaldırabilecek derinlikte olduğunu düşünen İtalyan çalıştırıcı, Erzurumspor FK karşısında sağ bekte Taylan Bulut, sol bekte Kassoum Ouattara’ya, orta sahada ise Wilfred Ndidi ile Fabio Miretti’ye görev vermeyi düşünüyor. Trossard’ın yerine kanatta İlhan Fakılı, Vlahovic’in yerine de Oh forma giyecek.

MUHTEMEL KADROLAR

Beşiktaş: Nübel, Ouattara, Emirhan, Agbadou, Taylan, Ndidi, Miretti, İlhan, Poku, Olaitan, Oh

Erzurumspor: Ertuğrul, Giorbelidze, Mujakic, M. Yumlu, Gerxhaliu, Orhan, Baiye, Owusu, M. Fettahoğlu, Rodriguez, Eren Tozlu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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