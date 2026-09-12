Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Hamal dizisi ne zaman başlıyor? Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen başrolde!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Hamal dizisi ne zaman başlıyor? Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen başrolde!

atv'nin yeni sezon projeleri arasında dikkat çeken Hamal dizisi için hazırlıklar hız kazandı. KYN Yapım tarafından hayata geçirilen yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve geçmiş ile bugünü bir araya getiren hikayesiyle merak konusu oldu. Başrollerini Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk'un paylaştığı dizinin okuma provası gerçekleştirilirken, yapımın sete çıkışı için de geri sayım başladı. Gözler ''Hamal dizisi ne zaman başlıyor?'' sorusunun cevabında.

Kaydet
a- | +A

Dizinin merkezinde yıllardır Eminönü'nde hamallık yapan Kemal olacak. Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Kemal, çevresindekilerin bildiği sıradan bir hamal hayatının arkasında ağır bir geçmiş taşıyor. Geçmişte "Harputlu Kemal" adıyla tanınan karakter, yıllar önce işlediği büyük bir günahın sonuçlarıyla yaşamaya devam ediyor. Kemal'in hayatındaki en önemli kişilerden biri ise Hayat olacak. Fahriye Evcen'in canlandırdığı Hayat, farklı mekanlarda şarkı söyleyerek geçimini sağlamaya çalışan ve hayat mücadelesinden vazgeçmeyen bir kadın olarak hikayede yer alacak. Peki, Hamal dizisi ne zaman başlıyor?

Hamal dizisi ne zaman başlıyor? Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen başrolde!
Başlık ResmiHamal dizisi ne zaman başlıyor? Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen başrolde!

HAMAL DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hamal dizisinin çekimlerinin Eylül ayında başlaması planlanıyor. Yapım için uzun süredir devam eden hazırlık sürecinde önemli bir aşamaya geçilirken, oyuncuların katılımıyla okuma provası da gerçekleştirildi.

Dizinin atv ekranlarında izleyici karşısına çıkacağı açıklanırken, yayın tarihiyle ilgili henüz net bir gün paylaşılmadı. Çekimlerin başlamasının ardından dizinin önümüzdeki ay ekranlara gelebileceği tahmin ediliyor.

Hamal dizisi ne zaman başlıyor? Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen başrolde!
Başlık ResmiHamal dizisi ne zaman başlıyor? Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen başrolde!

HAMAL DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Hamal dizisinde Oktay Kaynarca Hamal Kemal karakterini, Fahriye Evcen Hayat'ı, Caner Cindoruk ise Egemen'i canlandıracak.

Erdal Özyağcılar - Derviş

Burak Tozkoparan - Tekin

Sarp Akkaya - Falke

Yiğit Uçan - Esfender

Yasemin Yazıcı - Hilal

Zeynep Kankonde - Adile

İpek Erdem - Afet

Hakan Karsak - Bülbül

Sera Kutlubey - Melez

Fatih Yücebağ - İki Ton

Onur Dilber - Mıhçı

Elifnaz Altay - Neva

İlayda Çevik - Ece

Mine Teber - Gülizar

Taylan Meydan - Ünlü Ünal

Mine Sağyaşar - Rabia

Kuzey Seyhan Kıskacıoğlu - Civan

Berke Gündem - Araf

Seda Akman - Sıla

Zehra Yılmaz - Mine

Sinan Cem Narinlik - Mert

Eymen Erdurmaz - Kemal'in oğlu

İLGİLİ HABERLER
Aşk ve Taht dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Aşk ve Taht dizisi oyuncuları ve konusu
HABERLER
Aşk ve Taht dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Aşk ve Taht dizisi oyuncuları ve konusu
Mercan Köşk nerede çekiliyor, hangi konakta? Mercan Köşk çekim yeri ve oyuncu kadrosu gündemde!
HABERLER
Mercan Köşk nerede çekiliyor, hangi konakta? Mercan Köşk çekim yeri ve oyuncu kadrosu gündemde!
Afra Saraçoğlu ABİ dizisinden ayrıldı mı? Yeni sezon tarihi açıklandı!
HABERLER
Afra Saraçoğlu ABİ dizisinden ayrıldı mı? Yeni sezon tarihi açıklandı!
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
EVDEN NELER NELER ÇIKTI
EVDEN NELER NELER ÇIKTI
"Vanlı Kara Haydar"ın düğün takıları bulundu
100 LİRAYA DAYANACAK!
100 LİRAYA DAYANACAK!
Tarih belli oldu, motorine büyük zam geliyor
MİÇOTAKİS'TEN SKANDAL TALİMAT!
MİÇOTAKİS'TEN SKANDAL TALİMAT!
Lozan ve Paris antlaşmalarını hiçe saydı
"GÖRÜŞMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Mansur Yavaş, ziyaretin ardından sessizliğini bozdu
F.BAHÇE'DE KRİZİ BİTİREN KARE
F.BAHÇE'DE KRİZİ BİTİREN KARE
Kartal istifadan vazgeçti, idmana çıktı
TANKERİN ALTINDA CAN VERDİ
TANKERİN ALTINDA CAN VERDİ
Küçükçekmece’de talihsiz kadının ölüm anı kamerada
O HADSİZ İÇİN KARAR VERİLDİ
O HADSİZ İÇİN KARAR VERİLDİ
Polise direnip gazetecilere tükürmüştü
'PETROL FİYATLARI DÜŞECEK'
'PETROL FİYATLARI DÜŞECEK'
Trump İran için süre verdi!
G.SARAY'DA DENİZ KARARI
G.SARAY'DA DENİZ KARARI
Okan Buruk'un Kocaelispor maçı planı ortaya çıktı
HAFTANIN GETİRİ ŞAMPİYONU!
HAFTANIN GETİRİ ŞAMPİYONU!
100 bin TL yatıranın parası 245 bin TL'ye çıktı!
80'LER AKIM DEĞİL ZİNDAN
80'LER AKIM DEĞİL ZİNDAN
12 Eylül mağdurları yaşadıklarını anlattı
VISA VE MASTERCARD’A RAKİP
VISA VE MASTERCARD’A RAKİP
BRICS ödeme sistemleriyle dünyaya açılıyor
'O BİR ATLETICO EFSANESİ'
'O BİR ATLETICO EFSANESİ'
İspanya'dan geldi, Arda Turan'ı öve öve bitiremedi
ANNE DUASI KABUL OLDU
ANNE DUASI KABUL OLDU
25 yıl sonra seslerini duyabildiler
KAFEDEKİ SALDIRIDA YENİ GELİŞME
KAFEDEKİ SALDIRIDA YENİ GELİŞME
Anne-oğula kül tablasıyla saldırmıştı
'BATI'NIN ÖTESİNİ GEÇTİLER'
'BATI'NIN ÖTESİNİ GEÇTİLER'
Alman Meclisi'ne Türkiye önerisi!
'KANITI YİNE GÖSTEREMEDİ'
'KANITI YİNE GÖSTEREMEDİ'
Kartal'ın verilmeyen 2 golünde karar doğru mu?
'ŞİMŞEKLER’E 11 İLDE OPERASYON
'ŞİMŞEKLER’E 11 İLDE OPERASYON
64 kişi gözaltında, 10 şirkete el konuldu
İNŞAAT BOŞLUĞUNA UÇTU
İNŞAAT BOŞLUĞUNA UÇTU
Telefonuna daldı, kabusu yaşadı!
ŞİMDİDEN SIRAYA GİRDİLER!
ŞİMDİDEN SIRAYA GİRDİLER!
Togg'un yeni modeli T6X'e sürpriz talip
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
ABD ile Çin arasında 'İran' gerilimi! Washington'dan dikkat çeken suçlama
İran saldırısında yeni detay! ABD'den 'Çin' iddiası
Kaydet
Avrupa'ya açılan kapı Türkiye olacak! Pakistan ve Katar masaya oturdu
Avrupa'ya açılan kapı Türkiye olacak! İki ülke anlaştı
Kaydet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '12 Eylül' mesajı: Asla unutmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '12 Eylül' mesajı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.