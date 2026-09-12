Hamal dizisi ne zaman başlıyor? Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen başrolde!
atv'nin yeni sezon projeleri arasında dikkat çeken Hamal dizisi için hazırlıklar hız kazandı. KYN Yapım tarafından hayata geçirilen yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve geçmiş ile bugünü bir araya getiren hikayesiyle merak konusu oldu. Başrollerini Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk'un paylaştığı dizinin okuma provası gerçekleştirilirken, yapımın sete çıkışı için de geri sayım başladı. Gözler ''Hamal dizisi ne zaman başlıyor?'' sorusunun cevabında.
Dizinin merkezinde yıllardır Eminönü'nde hamallık yapan Kemal olacak. Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Kemal, çevresindekilerin bildiği sıradan bir hamal hayatının arkasında ağır bir geçmiş taşıyor. Geçmişte "Harputlu Kemal" adıyla tanınan karakter, yıllar önce işlediği büyük bir günahın sonuçlarıyla yaşamaya devam ediyor. Kemal'in hayatındaki en önemli kişilerden biri ise Hayat olacak. Fahriye Evcen'in canlandırdığı Hayat, farklı mekanlarda şarkı söyleyerek geçimini sağlamaya çalışan ve hayat mücadelesinden vazgeçmeyen bir kadın olarak hikayede yer alacak. Peki, Hamal dizisi ne zaman başlıyor?
HAMAL DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Hamal dizisinin çekimlerinin Eylül ayında başlaması planlanıyor. Yapım için uzun süredir devam eden hazırlık sürecinde önemli bir aşamaya geçilirken, oyuncuların katılımıyla okuma provası da gerçekleştirildi.
Dizinin atv ekranlarında izleyici karşısına çıkacağı açıklanırken, yayın tarihiyle ilgili henüz net bir gün paylaşılmadı. Çekimlerin başlamasının ardından dizinin önümüzdeki ay ekranlara gelebileceği tahmin ediliyor.
HAMAL DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Hamal dizisinde Oktay Kaynarca Hamal Kemal karakterini, Fahriye Evcen Hayat'ı, Caner Cindoruk ise Egemen'i canlandıracak.
Erdal Özyağcılar - Derviş
Burak Tozkoparan - Tekin
Sarp Akkaya - Falke
Yiğit Uçan - Esfender
Yasemin Yazıcı - Hilal
Zeynep Kankonde - Adile
İpek Erdem - Afet
Hakan Karsak - Bülbül
Sera Kutlubey - Melez
Fatih Yücebağ - İki Ton
Onur Dilber - Mıhçı
Elifnaz Altay - Neva
İlayda Çevik - Ece
Mine Teber - Gülizar
Taylan Meydan - Ünlü Ünal
Mine Sağyaşar - Rabia
Kuzey Seyhan Kıskacıoğlu - Civan
Berke Gündem - Araf
Seda Akman - Sıla
Zehra Yılmaz - Mine
Sinan Cem Narinlik - Mert
Eymen Erdurmaz - Kemal'in oğlu