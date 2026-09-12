atv'nin yeni sezon projeleri arasında dikkat çeken Hamal dizisi için hazırlıklar hız kazandı. KYN Yapım tarafından hayata geçirilen yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve geçmiş ile bugünü bir araya getiren hikayesiyle merak konusu oldu. Başrollerini Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk'un paylaştığı dizinin okuma provası gerçekleştirilirken, yapımın sete çıkışı için de geri sayım başladı. Gözler ''Hamal dizisi ne zaman başlıyor?'' sorusunun cevabında.

Dizinin merkezinde yıllardır Eminönü'nde hamallık yapan Kemal olacak. Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Kemal, çevresindekilerin bildiği sıradan bir hamal hayatının arkasında ağır bir geçmiş taşıyor. Geçmişte "Harputlu Kemal" adıyla tanınan karakter, yıllar önce işlediği büyük bir günahın sonuçlarıyla yaşamaya devam ediyor. Kemal'in hayatındaki en önemli kişilerden biri ise Hayat olacak. Fahriye Evcen'in canlandırdığı Hayat, farklı mekanlarda şarkı söyleyerek geçimini sağlamaya çalışan ve hayat mücadelesinden vazgeçmeyen bir kadın olarak hikayede yer alacak. Peki, Hamal dizisi ne zaman başlıyor?

Hamal dizisi ne zaman başlıyor? Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen başrolde!

HAMAL DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hamal dizisinin çekimlerinin Eylül ayında başlaması planlanıyor. Yapım için uzun süredir devam eden hazırlık sürecinde önemli bir aşamaya geçilirken, oyuncuların katılımıyla okuma provası da gerçekleştirildi.

Dizinin atv ekranlarında izleyici karşısına çıkacağı açıklanırken, yayın tarihiyle ilgili henüz net bir gün paylaşılmadı. Çekimlerin başlamasının ardından dizinin önümüzdeki ay ekranlara gelebileceği tahmin ediliyor.

Hamal dizisi ne zaman başlıyor? Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen başrolde!

HAMAL DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Hamal dizisinde Oktay Kaynarca Hamal Kemal karakterini, Fahriye Evcen Hayat'ı, Caner Cindoruk ise Egemen'i canlandıracak.

Erdal Özyağcılar - Derviş

Burak Tozkoparan - Tekin

Sarp Akkaya - Falke

Yiğit Uçan - Esfender

Yasemin Yazıcı - Hilal

Zeynep Kankonde - Adile

İpek Erdem - Afet

Hakan Karsak - Bülbül

Sera Kutlubey - Melez

Fatih Yücebağ - İki Ton

Onur Dilber - Mıhçı

Elifnaz Altay - Neva

İlayda Çevik - Ece

Mine Teber - Gülizar

Taylan Meydan - Ünlü Ünal

Mine Sağyaşar - Rabia

Kuzey Seyhan Kıskacıoğlu - Civan

Berke Gündem - Araf

Seda Akman - Sıla

Zehra Yılmaz - Mine

Sinan Cem Narinlik - Mert

Eymen Erdurmaz - Kemal'in oğlu

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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