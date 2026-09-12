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Dünya

ABD ile Çin arasında 'İran' gerilimi! Washington'dan dikkat çeken suçlama

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ABD ile Çin arasında 'İran' gerilimi! Washington'dan dikkat çeken suçlama

İran'ın 17 Temmuz'da Ürdün'de 3 ABD askerinin hayatını kaybettiği füze saldırısıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. ABD'li yetkililer, İran'ın saldırı öncesinde Çinli kuruluşlardan aldığı yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerini kullandığını düşünüyor.

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ABD ile Çin arasında İran üzerinden yeni bir uydu görüntüsü gerilimi yaşandığı öne sürüldü.

Wall Street Journal'ın (WSJ) konuya ilişkin bilgi sahibi ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, İran'ın 17 Temmuz'da Ürdün'de ABD askerlerinin bulunduğu üsse düzenlediği saldırı öncesinde Çinli kuruluşlardan elde ettiği yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerini kullandığı düşünülüyor.

ABD'li yetkililerin, söz konusu görüntüleri saldırıyla ilişkilendirdiği ancak bunların İran'a sağlandığı öne sürülen Çinli kuruluşların isimlerini açıklamadığı aktarıldı.

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Haberde, ABD'li yetkililerin saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen uydu görüntülerinin Çin hükümeti tarafından sağlandığına ilişkin herhangi bir iddiada bulunmadığı belirtildi.

ABD'li üst düzey yetkililerin konuyu Çinli mevkidaşlarının gündemine getirdiği, Pekin yönetiminin ise iddiaları reddederek Washington'dan kanıt istediği kaydedildi.

İRAN SALDIRISINDA 3 ABD ASKERİ ÖLDÜ

İran, 17 Temmuz'da Ürdün'de ABD askerlerinin kaldığı bölgeyi balistik füzelerle hedef almıştı. Saldırıda 3 ABD askeri hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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