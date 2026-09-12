İstanbul’da koruma ve bakım altında bulunan çocukların sosyal, duygusal ve sanatsal gelişimlerini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen tiyatro eğitimlerinin ardından çocuklar, hazırladıkları iki farklı oyunla sahne deneyimi yaşadı.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Atatürk Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde koruma ve bakım altında bulunan çocukların sosyal, duygusal ve sanatsal gelişimlerini desteklemek amacıyla Kalpten Kalbe Derneği iş birliğinde tiyatro eğitimi programı gerçekleştirildi.

Fofora Tiyatro’da Devlet Tiyatro Sanatçısı Gökçe Kurt Elitez tarafından verilen eğitimlere, yaş gruplarına göre oluşturulan iki ayrı grupta toplam 24 çocuk katıldı. 7-10 yaş grubundaki 15 çocuk ile 14-18 yaş grubundaki 9 kız çocuğu, yaklaşık 15 ders süren tiyatro eğitiminde çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

Eğitimlerde çocukların kendilerini ifade etme, iletişim kurma, özgüven geliştirme, grup çalışmalarına uyum sağlama ve problem çözme becerilerinin desteklenmesine yönelik uygulamalara yer verildi.

Kalpten kalbe tiyatro çalışmasıyla çocuklar sahne aldı

“ÇOCUKLAR ÜRETTİKÇE GÜÇLENİYOR”

Atatürk Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Feyza Poyraz, Kalpten Kalbe Derneği ile üç yıldır çocukların gelişimini destekleyen farklı çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Sanatsal faaliyetlerin çocukların kendilerini ve yeteneklerini keşfetmelerine katkı sunduğunu ifade eden Poyraz, “Çocuklar ürettikçe güçleniyor, kendi potansiyellerini keşfediyor. ‘Ben yaptım, başardım.’ diyebilmek özgüvenlerini ve kendi kapasitelerine olan inançlarını güçlendiriyor. Bugün sahnede yaşadıkları deneyimin, gelecekteki başarılarına da katkı sağlayacağına inanıyoruz.” dedi.

Kalpten kalbe tiyatro çalışmasıyla çocuklar sahne aldı

ÇOCUKLAR HAZIRLADIKLARI OYUNLARLA SAHNE ALDI

Tiyatro eğitiminin ardından çocuklar, eğitim sürecinde edindikleri bilgi ve becerileri sahneye taşıdı.

7-10 yaş grubundaki çocuklar “Gökyüzünü İten Kuş”, 14-18 yaş grubundaki çocuklar ise “Bir Yaz Gecesi – Shakespeare’in Kızları” adlı oyunları sahneledi.

Her iki oyun da 12 Eylül 2026 tarihinde Altunizade Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluştu. “Gökyüzünü İten Kuş” saat 12.30’da, “Bir Yaz Gecesi – Shakespeare’in Kızları” ise saat 15.30’da sahnelendi.

Gösterileri, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan çocuklar ile görevli personel izledi.

“KENDİ SESLERİNİ BULMALARINI İSTEDİK”

Devlet Tiyatro Sanatçısı Gökçe Kurt Elitez ise tiyatro çalışmasının yalnızca sahne performansına yönelik olmadığını belirterek, “Çocukların bir metni ezberlemelerinden çok kendi seslerini bulmalarını istedik. Süreç içinde çekingenliklerinin azaldığını, birbirlerini dinlemeyi, sorumluluk almayı ve kendi fikirlerine güvenmeyi öğrendiklerini gördük. Bu, tiyatronun yanında bir özgüven ve empati çalışmasıydı.” diye konuştu.

Çocukların hazırlık sürecinden sahne performansına kadar aktif rol aldığı tiyatro çalışması, onların sanat yoluyla kendilerini ifade etmelerine, özgüvenlerini geliştirmelerine, sorumluluk almalarına ve birlikte üretme deneyimi yaşamalarına katkı sağladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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