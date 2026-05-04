Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen “Tiyatro Treni”, 4-19 Mayıs tarihleri arasında Anadolu’nun farklı şehirlerinde sanatseverlerle buluşacak. Yaklaşık 4 bin 160 kilometrelik güzergâhta 13 gar ve istasyonda 25 temsil sahnelenecek.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü (DT) ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen “Tiyatro Treni” bugün Ankara’dan yola çıkacak.

“Devlet Tiyatroları Vagon Sahne” adlı proje, 4-19 Mayıs’ta sanatseverlerle buluşacak. Anadolu’nun farklı şehirlerine ulaşarak tiyatroyu daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefleyen projenin bu yılki program çerçevesinde çocuk oyunu “Masal Treni” ve “Komşu Köyün Delisi” seyirciyle buluşacak.

Toplam 13 gar ve istasyonda 25 temsilin gerçekleştirileceği turne, Ankara’dan başlayarak Karabük, Zonguldak, Çankırı, Yerköy, Hekimhan, Muş, Tatvan, Van, Palu, Gölbaşı, Pazarcık ve İskenderun güzergâhını içine alacak.

Yaklaşık 4 bin 160 kilometrelik bu rota, tiyatroyu coğrafi sınırların ötesine taşıyacak. “Vagon Sahne” DT tarafından “sanatın dönüştürücü gücünü Anadolu’nun farklı coğrafyalarında görünür kılan bir kültür hareketi” olarak tanımlanıyor.

