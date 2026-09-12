Bim aktüel 13-15-16-18 Eylül kataloğu çıktı! Bim'de bu hafta neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu Eylül ayının yeni kampanyalarıyla yakından takip ediliyor. 13, 15, 16 ve 18 Eylül 2026 tarihlerinde satışa çıkacak aktüel ürünler arasında elektronik, ev, kişisel bakım, oyuncak ve farklı ihtiyaçlara yönelik seçenekler bulunuyor. BİM'de gelecek hafta Katlanabilir Damacana Su Pompası, JBL Kulak Üstü Kulaklık, Cep Telefonu, TCL 65" 4K QLED HDR Google TV, Abra A5 V22.4.7 Oyun Bilgisayarı Monster ve daha fazlası raflara geliyor...
Bim aktüel 13-15-16-18 Eylül kataloğu çıktı. Kampanyalarda teknolojik ürünlerden ev ihtiyaçlarına, çocuklara yönelik seçeneklerden günlük kullanıma uygun ürünlere kadar birçok alternatif yer alıyor. İşte BİM aktüel 13, 15, 16 ve 18 Eylül 2026 kataloğunda yer alan ürünler tam liste ve fiyatları...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 13 EYLÜL PAZAR
Philips Buharlı Ütü Azur DST7011/20 2.750 TL
Philips Şarjlı Süpürge XC6452/10 12.900 TL
RKS RSIII Pro Max Elektrikli Bisiklet 31.500 TL
RKS Nitro Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 27.500 TL
Ape Ryder Elektrikli Bisiklet Ape Ryder Jambo 35.500 TL
Philips Toz Torbasız Süpürge XB2122/10 5.490 TL
Arzum Teablend Çay Makinesi AR3141 1.990 TL
Fakir Tosty Izgara ve Tost Makinesi 2.990 TL
Fakir Filtre Kahve Makinesi 1.990 TL
Fakir Türk Kahve Makinesi 1.690 TL
Fakir Çelik Kettle 990 TL
Heifer Chef's Ölçü Kaplı Çubuk Blender 990 TL
Polosmart Otomatik Dönen Saç Maşası 1.190 TL
TCL 65" 4K QLED HDR Google TV 65T61C 34.900 TL
Strong 43' Whaleos 10 Full HD TV ST43EW4000F 11.750 TL
Dijitsu 55' 4K Ultra HD QLED Google TV DQ33/38000 19.900 TL
Nostaljik Radyo Fs118 999 TL
Katlanabilir Damacana Su Pompası 249 TL
JBL Kulak Üstü Kulaklık Tune 527BT 1.790 TL
Omix 01 Icon Cep Telefonu 8GB/256GB 8.900 TL
Pratik Hareket Sensörlü Lamba Hp91 199 TL
Pratik Şarjlı El Feneri Hp111 249 TL
Masa Üstü Telefon Tutucu 199 TL
Led Ampul 8W 59 TL
Lego Helikopterli Açık Kasa Kamyon 959 TL
Barbie / Hot Wheels Lisanslı Çalışma Masası 990 TL
Kafesli Dinozor Seti 109 TL
A5 Renkli Gold Defter 129 TL
Masaüstü Ahşap Manyetik Yazı Tahtası 439 TL
Çocuk Tükenmez Resim Defteri 119 TL
Pelüş Balerin Kedi 349 TL
Lahana Bebek 499 TL
Lego Sallanan Bitkiler 959 TL
Renkli Balon 10'lu 69 TL
Kule Denge Oyunu 189 TL
Lisanslı Abaküslü Yazı Tahtası 109 TL
Zeka Küpü 69 TL
Oyun Çadırı 479 TL
Smartland Yazı Tahtası 219 TL
Boya ve Keşfet Kitapları 119 TL
Blok Oyuncak Neon ve Pastel Renkler 379 TL
Dünyanın En Büyük Etkinlik Kitabı 299 TL
BİM AKTÜEL 15 EYLÜL 2026 KATALOĞU
Kakaolu Fındık Kreması 1000 g 210 TL
Çilek Aromalı Kremalı Sandviç Bisküvi 300 g 35 TL
Sünger Bob Lisanslı & Yumuşak Şekerli Bardak 10 g 199 TL
Yumuşak Şeker 120 g 45 TL
Vanilya Dolgulu Kurabiye 160 g 89 TL
Karışık Yumuşak Şeker 650 g 159 TL
Bromelain Şurubu 250 ml 219 TL
Kuru Meyve Çeşitleri 59 TL
Siyez Buğdayı Patlağı 100 g 39 TL
Çubuk Kraker 40 g 3,50 TL
Baharatlı Çubuk Kraker 175 g 32 TL
Sandviç Kek 189 g 69 TL
Süt Dilimi 4x28 g 59 TL
Fındıklı Bar 250 g 79 TL
Dolgulu Çikolata Çeşitleri 85 g 79 TL
Dolgulu Kaplamalı Gofret Çeşitleri 170 g 129 TL
Mini Yumurta Çikolata 154 g 129 TL
Sürpriz Yumurta 20 g 39 TL
Çikolata ve Kavrulmuş Hindistan Cevizi Kaplamalı Sütlü Kremalı Bisküvi 96 g 27,50 TL
Sütlü Çikolatalı Bisküvi Çeşitleri 30 g 14,50 TL
Sütlü Çikolata Kaplı Bisküvi 150 g 65 TL
Hindistan Cevizli Kremalı Bisküvi 3x84 g 49 TL
Üzüm Pekmezi 1300 g 199 TL
Yerli Pilavlık Pirinç 5 kg 269 TL
Yerli Kırmızı Mercimek 2,5 kg 179 TL
Sebzeli Burgu Makarna 350 g 29,50 TL
Kokteyl Yeşil Zeytin 800 g 205 TL
Tahin 1 kg 169 TL
Makarna Çeşitleri 500 g 44,50 TL
Lazanya 400 g 119 TL
Junior Sevimli Rakamlar Makarna 350 g 27,50 TL
Tam Buğday Kalem Makarna 350 g 27,50 TL
Bulgur Çeşitleri 1 kg 42,50 TL
Tortilla Lavaş 700 g 69,50 TL
Tam Buğdaylı Çiya Tohumlu Grissini 150 g 75 TL
Közlenmiş Patlıcan 520 g 42,50 TL
Fit Ekmek Çeşiteri 79 TL
Gronala Çeşitleri 99 TL
Çilekli Süt 6x180 ml 79 TL
%1,5 Yağlı Süt 6x200 ml 79 TL
Puding 59,50 TL
Artizan Tost 165 g 135 TL
Somon Porsiyon 400 g 219 TL
California Maki 140 g 159 TL
Parmak Patates 2500 g 185 TL
Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Edirne Beyaz Peyniri 425 g 239 TL
Krem Peynir 2x150 g 67,50 TL
Az Yağlı Beyaz Peynir 800 g 165 TL
Tam Yağlı Süzme Peynir 2x250 g 159 TL
Peynir Çeşitleri 200 g 115 TL
Çilekli Quark 140 g 55 TL
Ayran 200 ml 9,50 TL
%0,6 Yağlı Yoğurt 3000 g 149 TL
Piliç Acılı Kebap 139 TL
Dana Döner 750 TL
BİM AKTÜEL 16 EYLÜL 2026 KATALOĞU (EVE TESLİM)
Abra A5 V22.4.7 Oyun Bilgisayarı Monster 40.990 TL
Tulpar TD3 V1.9.6.3 Oyun Bilgisayarı Monster 75.990 TL
Tulpar T7 V26.4.11 Oyun Bilgisayarı Monster 75.990 TL
xDrive Toryum Oyuncu Koltuğu 8.490 TL
xDrive 15'li Plus Oyuncu Koltuğu 8.990 TL
Mobil Çalışma Masası 9.990 TL
SSB Furniture Zen Çalışma Masası 2.450 TL
SSB Furniture Zen Kitaplık 3.450 TL
18 EYLÜL CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Decolove 3 Katlı Katlanır Dolap 1.750 TL
Tek Fiyat Bambu Mutfak Gereçleri 35 TL
Bambu Peçetelik/Yağlık/Sirkelik Organizeri 199 TL
Ahşap Görünümlü Standlı Saklama Kutusu 159 TL
Okyanus Elegans Mutfak Gereçleri 69 TL
Bambu Peynir Tahtası Seti 149 TL
Kapaklı Buzdolabı Organizeri 20x30x7 cm 159 TL
Kapaklı Buzdolabı Organizeri 20x30x10 cm 169 TL
Kapaklı Buzdolabı Organizeri 20x30x14 cm 179 TL
Saklama Kabı Seti 6'lı 119 TL
Dondurucu Saklama Kabı Seti 3'lü 99 TL
Metal 2 Katlı Çekmeceli Organizer 749 TL
4 Bardaklı Sürahi Seti 109 TL
Siyah Metal Ürün Çeşitleri 129 TL
Yuvarlak Metal Tepsi 149 TL
Mop Yedek Paspas Ucu Çeşitleri 39 TL
Katlanır Çamaşır Selesi 249 TL
Temiz Kirli Su Ayrımlı Mop Seti 399 TL
Casilda Home Banyo Paspas Seti 2'li 419 TL
Jüt Sepet 24x17x14 cm 139 TL
Jüt Sepet 30x21x18 cm 159 TL
Jüt Yuvarlak Çamaşır Sepeti 36x40 cm 249 TL
Su Emici Paspas 58x38 cm 99 TL
Kurulama Bezi 40x60 cm 69 TL
Silikon Yastık 50x70 cm 149 TL
Keten Görünümlü Dolgulu Kırlent 50x50 cm 99 TL
Hambez Gabardin Pantolon Kadın 399 TL
Bürümcük Pantolon Kadın 259 TL
Terlik Çeşitleri Kadın-Erkek 69 TL
Çamaşır Yıkama Filesi 40x60 cm 29 TL
Fermuarlı Ayakkabı Yıkama Filesi 40x37 cm 49 TL
Emsan Vera Düdüklü Tencere 6 L 2.650 TL
Kütahya Porselen 18 Parça Rölyefli Porselen Yemek Takımı 1.650 TL
Chef's Sahan 279 TL
Chef's Kapaklı Kavurma Sacı 579 TL
Emsan Çaydanlık 1.290 TL
Emsan 18 Parça Çatal-Kaşık-Bıçak Takımı 1.490 TL
Kapaklı Çelik Sahan 699 TL
Tava & Sahan Set 449 TL
Soyacak Çeşitleri 20 TL
Yuvarlak Uçlu Dişli Bıçak 65 TL
LAV Kilitli Cam Saklama Kabı 400 cc 89 TL
LAV Kilitli Cam Saklama Kabı 800 cc 119 TL
Desenli Cam Su Şişesi 1000 ml 159 TL
Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 510 ml 69 TL
Paşabahçe Frigo Bölmeli Tereyağlık 475 cc 139 TL
Paşabahçe Cam Servis Tabağı 89 TL
Paşabahçe Safir Cam Kupa 250 cc 99 TL