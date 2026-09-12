Bim aktüel 13-15-16-18 Eylül kataloğu çıktı! Bim'de bu hafta neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu Eylül ayının yeni kampanyalarıyla yakından takip ediliyor. 13, 15, 16 ve 18 Eylül 2026 tarihlerinde satışa çıkacak aktüel ürünler arasında elektronik, ev, kişisel bakım, oyuncak ve farklı ihtiyaçlara yönelik seçenekler bulunuyor. BİM'de gelecek hafta Katlanabilir Damacana Su Pompası, JBL Kulak Üstü Kulaklık, Cep Telefonu, TCL 65" 4K QLED HDR Google TV, Abra A5 V22.4.7 Oyun Bilgisayarı Monster ve daha fazlası raflara geliyor...