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Bim aktüel 13-15-16-18 Eylül kataloğu çıktı! Bim'de bu hafta neler var?

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Bim aktüel ürünler 13-15-16-18 Eylül kataloğu
FotoğrafBim aktüel ürünler 13-15-16-18 Eylül kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu Eylül ayının yeni kampanyalarıyla yakından takip ediliyor. 13, 15, 16 ve 18 Eylül 2026 tarihlerinde satışa çıkacak aktüel ürünler arasında elektronik, ev, kişisel bakım, oyuncak ve farklı ihtiyaçlara yönelik seçenekler bulunuyor. BİM'de gelecek hafta Katlanabilir Damacana Su Pompası, JBL Kulak Üstü Kulaklık,  Cep Telefonu, TCL 65" 4K QLED HDR Google TV, Abra A5 V22.4.7 Oyun Bilgisayarı Monster ve daha fazlası raflara geliyor...

BİM'de bu hafta neler var?
FotoğrafBİM'de bu hafta neler var?

Bim aktüel 13-15-16-18 Eylül kataloğu çıktı. Kampanyalarda teknolojik ürünlerden ev ihtiyaçlarına, çocuklara yönelik seçeneklerden günlük kullanıma uygun ürünlere kadar birçok alternatif yer alıyor. İşte BİM aktüel 13, 15, 16 ve 18 Eylül 2026 kataloğunda yer alan ürünler tam liste ve fiyatları...

Bim Aktüel Ürünler Kataloğu 13 Eylül 2026
FotoğrafBim Aktüel Ürünler Kataloğu 13 Eylül 2026

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 13 EYLÜL PAZAR

Philips Buharlı Ütü Azur DST7011/20 2.750 TL

Philips Şarjlı Süpürge XC6452/10 12.900 TL

RKS RSIII Pro Max Elektrikli Bisiklet 31.500 TL

RKS Nitro Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 27.500 TL

Ape Ryder Elektrikli Bisiklet Ape Ryder Jambo 35.500 TL

Philips Toz Torbasız Süpürge XB2122/10 5.490 TL

Arzum Teablend Çay Makinesi AR3141 1.990 TL

Fakir Tosty Izgara ve Tost Makinesi 2.990 TL

Fakir Filtre Kahve Makinesi 1.990 TL

Fakir Türk Kahve Makinesi 1.690 TL

Fakir Çelik Kettle 990 TL

Heifer Chef's Ölçü Kaplı Çubuk Blender 990 TL

Polosmart Otomatik Dönen Saç Maşası 1.190 TL

Bim Aktüel Ürünler Kataloğu 13 Eylül 2026
FotoğrafBim Aktüel Ürünler Kataloğu 13 Eylül 2026

TCL 65" 4K QLED HDR Google TV 65T61C 34.900 TL

Strong 43' Whaleos 10 Full HD TV ST43EW4000F 11.750 TL

Dijitsu 55' 4K Ultra HD QLED Google TV DQ33/38000 19.900 TL

Nostaljik Radyo Fs118 999 TL

Katlanabilir Damacana Su Pompası 249 TL

JBL Kulak Üstü Kulaklık Tune 527BT 1.790 TL

Omix 01 Icon Cep Telefonu 8GB/256GB 8.900 TL

Pratik Hareket Sensörlü Lamba Hp91 199 TL

Pratik Şarjlı El Feneri Hp111 249 TL

Masa Üstü Telefon Tutucu 199 TL

Led Ampul 8W 59 TL

Bim Aktüel Ürünler Kataloğu 13 Eylül 2026
FotoğrafBim Aktüel Ürünler Kataloğu 13 Eylül 2026

Lego Helikopterli Açık Kasa Kamyon 959 TL

Barbie / Hot Wheels Lisanslı Çalışma Masası 990 TL

Kafesli Dinozor Seti 109 TL

A5 Renkli Gold Defter 129 TL

Masaüstü Ahşap Manyetik Yazı Tahtası 439 TL

Çocuk Tükenmez Resim Defteri 119 TL

Pelüş Balerin Kedi 349 TL

Lahana Bebek 499 TL

Lego Sallanan Bitkiler 959 TL

Renkli Balon 10'lu 69 TL

Kule Denge Oyunu 189 TL

Lisanslı Abaküslü Yazı Tahtası 109 TL

Zeka Küpü 69 TL

Oyun Çadırı 479 TL

Smartland Yazı Tahtası 219 TL

Boya ve Keşfet Kitapları 119 TL

Blok Oyuncak Neon ve Pastel Renkler 379 TL

Dünyanın En Büyük Etkinlik Kitabı 299 TL

Bim Aktüel 15 Eylül 2026 Kataloğu
FotoğrafBim Aktüel 15 Eylül 2026 Kataloğu

BİM AKTÜEL 15 EYLÜL 2026 KATALOĞU

Kakaolu Fındık Kreması 1000 g 210 TL

Çilek Aromalı Kremalı Sandviç Bisküvi 300 g 35 TL

Sünger Bob Lisanslı & Yumuşak Şekerli Bardak 10 g 199 TL

Yumuşak Şeker 120 g 45 TL

Vanilya Dolgulu Kurabiye 160 g 89 TL

Karışık Yumuşak Şeker 650 g 159 TL

Bromelain Şurubu 250 ml 219 TL

Kuru Meyve Çeşitleri 59 TL

Siyez Buğdayı Patlağı 100 g 39 TL

Çubuk Kraker 40 g 3,50 TL

Baharatlı Çubuk Kraker 175 g 32 TL

Sandviç Kek 189 g 69 TL

Süt Dilimi 4x28 g 59 TL

Fındıklı Bar 250 g 79 TL

Dolgulu Çikolata Çeşitleri 85 g 79 TL

Dolgulu Kaplamalı Gofret Çeşitleri 170 g 129 TL

Mini Yumurta Çikolata 154 g 129 TL

Sürpriz Yumurta 20 g 39 TL

Çikolata ve Kavrulmuş Hindistan Cevizi Kaplamalı Sütlü Kremalı Bisküvi 96 g 27,50 TL

Sütlü Çikolatalı Bisküvi Çeşitleri 30 g 14,50 TL

Sütlü Çikolata Kaplı Bisküvi 150 g 65 TL

Hindistan Cevizli Kremalı Bisküvi 3x84 g 49 TL

Bim Aktüel 15 Eylül 2026 Kataloğu
FotoğrafBim Aktüel 15 Eylül 2026 Kataloğu

Üzüm Pekmezi 1300 g 199 TL

Yerli Pilavlık Pirinç 5 kg 269 TL

Yerli Kırmızı Mercimek 2,5 kg 179 TL

Sebzeli Burgu Makarna 350 g 29,50 TL

Kokteyl Yeşil Zeytin 800 g 205 TL

Tahin 1 kg 169 TL

Makarna Çeşitleri 500 g 44,50 TL

Lazanya 400 g 119 TL

Junior Sevimli Rakamlar Makarna 350 g 27,50 TL

Tam Buğday Kalem Makarna 350 g 27,50 TL

Bulgur Çeşitleri 1 kg 42,50 TL

Tortilla Lavaş 700 g 69,50 TL

Tam Buğdaylı Çiya Tohumlu Grissini 150 g 75 TL

Közlenmiş Patlıcan 520 g 42,50 TL

Fit Ekmek Çeşiteri 79 TL

Gronala Çeşitleri 99 TL

Bim Aktüel 15 Eylül 2026 Kataloğu
FotoğrafBim Aktüel 15 Eylül 2026 Kataloğu

Çilekli Süt 6x180 ml 79 TL

%1,5 Yağlı Süt 6x200 ml 79 TL

Puding 59,50 TL

Artizan Tost 165 g 135 TL

Somon Porsiyon 400 g 219 TL

California Maki 140 g 159 TL

Parmak Patates 2500 g 185 TL

Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Edirne Beyaz Peyniri 425 g 239 TL

Krem Peynir 2x150 g 67,50 TL

Az Yağlı Beyaz Peynir 800 g 165 TL

Tam Yağlı Süzme Peynir 2x250 g 159 TL

Peynir Çeşitleri 200 g 115 TL

Çilekli Quark 140 g 55 TL

Ayran 200 ml 9,50 TL

%0,6 Yağlı Yoğurt 3000 g 149 TL

Piliç Acılı Kebap 139 TL

Dana Döner 750 TL

Bim Aktüel 16 Eylül 2026 Kataloğu
FotoğrafBim Aktüel 16 Eylül 2026 Kataloğu

BİM AKTÜEL 16 EYLÜL 2026 KATALOĞU (EVE TESLİM)

Abra A5 V22.4.7 Oyun Bilgisayarı Monster 40.990 TL

Tulpar TD3 V1.9.6.3 Oyun Bilgisayarı Monster 75.990 TL

Tulpar T7 V26.4.11 Oyun Bilgisayarı Monster 75.990 TL

xDrive Toryum Oyuncu Koltuğu 8.490 TL

xDrive 15'li Plus Oyuncu Koltuğu 8.990 TL

Mobil Çalışma Masası 9.990 TL

SSB Furniture Zen Çalışma Masası 2.450 TL

SSB Furniture Zen Kitaplık 3.450 TL
 

18 Eylül Cuma Bim Aktüel Ürünler Kataloğu
Fotoğraf18 Eylül Cuma Bim Aktüel Ürünler Kataloğu

18 EYLÜL CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Decolove 3 Katlı Katlanır Dolap 1.750 TL

Tek Fiyat Bambu Mutfak Gereçleri 35 TL

Bambu Peçetelik/Yağlık/Sirkelik Organizeri 199 TL

Ahşap Görünümlü Standlı Saklama Kutusu 159 TL

Okyanus Elegans Mutfak Gereçleri 69 TL

Bambu Peynir Tahtası Seti 149 TL

Kapaklı Buzdolabı Organizeri 20x30x7 cm 159 TL

Kapaklı Buzdolabı Organizeri 20x30x10 cm 169 TL

Kapaklı Buzdolabı Organizeri 20x30x14 cm 179 TL

Saklama Kabı Seti 6'lı 119 TL

Dondurucu Saklama Kabı Seti 3'lü 99 TL

Metal 2 Katlı Çekmeceli Organizer 749 TL

4 Bardaklı Sürahi Seti 109 TL

Siyah Metal Ürün Çeşitleri 129 TL

Yuvarlak Metal Tepsi 149 TL

Mop Yedek Paspas Ucu Çeşitleri 39 TL

Katlanır Çamaşır Selesi 249 TL

Temiz Kirli Su Ayrımlı Mop Seti 399 TL

18 Eylül Cuma Bim Aktüel Ürünler Kataloğu
Fotoğraf18 Eylül Cuma Bim Aktüel Ürünler Kataloğu

Casilda Home Banyo Paspas Seti 2'li 419 TL

Jüt Sepet 24x17x14 cm 139 TL

Jüt Sepet 30x21x18 cm 159 TL

Jüt Yuvarlak Çamaşır Sepeti 36x40 cm 249 TL

Su Emici Paspas 58x38 cm 99 TL

Kurulama Bezi 40x60 cm 69 TL

Silikon Yastık 50x70 cm 149 TL

Keten Görünümlü Dolgulu Kırlent 50x50 cm 99 TL

Hambez Gabardin Pantolon Kadın 399 TL

Bürümcük Pantolon Kadın 259 TL

Terlik Çeşitleri Kadın-Erkek 69 TL

Çamaşır Yıkama Filesi 40x60 cm 29 TL

Fermuarlı Ayakkabı Yıkama Filesi 40x37 cm 49 TL

18 Eylül Cuma Bim Aktüel Ürünler Kataloğu
Fotoğraf18 Eylül Cuma Bim Aktüel Ürünler Kataloğu

Emsan Vera Düdüklü Tencere 6 L 2.650 TL

Kütahya Porselen 18 Parça Rölyefli Porselen Yemek Takımı 1.650 TL

Chef's Sahan 279 TL

Chef's Kapaklı Kavurma Sacı 579 TL

Emsan Çaydanlık 1.290 TL

Emsan 18 Parça Çatal-Kaşık-Bıçak Takımı 1.490 TL

Kapaklı Çelik Sahan 699 TL

Tava & Sahan Set 449 TL

Soyacak Çeşitleri 20 TL

Yuvarlak Uçlu Dişli Bıçak 65 TL

LAV Kilitli Cam Saklama Kabı 400 cc 89 TL

LAV Kilitli Cam Saklama Kabı 800 cc 119 TL

Desenli Cam Su Şişesi 1000 ml 159 TL

Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 510 ml 69 TL

Paşabahçe Frigo Bölmeli Tereyağlık 475 cc 139 TL

Paşabahçe Cam Servis Tabağı 89 TL

Paşabahçe Safir Cam Kupa 250 cc 99 TL

Editör : İREM ÖZCAN
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