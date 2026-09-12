Antalya Emniyeti'nde rüşvet operasyonu! Şube müdürleri gözaltında

Antalya'da kamu görevlilerine rüşvet verildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Narkotik Şube Müdürü O.U. ile Koruma Şube Müdürü E.D.E. gözaltına alındı. Daha önce gözaltına alınan avukat ve aynı hukuk bürosunda çalışan kişiyle birlikte soruşturmada gözaltı sayısı 4'e yükseldi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, kamu görevlilerine rüşvet verildiği iddialarına ilişkin geniş çaplı çalışma başlatıldı.

AVUKAT VE BÜRO ÇALIŞANI GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 11 Eylül 2026 tarihinde, çeşitli suç kayıtları bulunduğu belirtilen avukat R.K. ile aynı avukatlık bürosunda çalışan İ.Ü. gözaltına alındı. İ.Ü.'ye ait dijital materyaller üzerinde gerçekleştirilen ön incelemede, avukat R.K. tarafından aktarıldığı tespit edilen bazı verilere ulaşıldı.

İncelemelerde, 3. Sınıf Emniyet Müdürü O.U., eşi N.U., 4. Sınıf Emniyet Müdürü E.D.E., O.U. ile irtibatlı olduğu değerlendirilen S.G. ve firari durumdaki M.A.S. hakkında kayıtlar bulunduğu belirlendi.

2 EMNİYET MÜDÜRÜ DE GÖZALTINDA

Elde edilen ilk bulgular ve suç unsuru içerebileceği değerlendirilen veriler doğrultusunda, Narkotik Şube Müdürü O.U. ile Koruma Şube Müdürü E.D.E. hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatıldı.

İki emniyet müdürü emniyet güçleri tarafından gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 4'e yükseldi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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