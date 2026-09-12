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Ekonomi

Tera Yatırım'dan Pusula Finans açıklaması: Süreçte değişiklik yok

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Tera Yatırım'dan Pusula Finans açıklaması: Süreçte değişiklik yok

Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Pusula Finans Holding AŞ ve bağlı şirketlerin devralınmasına yönelik planlanan sürecin devam ettiğini açıkladı. Şirket, kamuoyuna yansıyan son gelişmelerin devralma işlemine ilişkin stratejik ve finansal değerlendirmesinde değişikliğe neden olmadığını bildirdi.

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Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Pusula Finans Holding AŞ ile bağlı şirketlerin devralınmasına yönelik planlanan sürecin devam ettiğini açıkladı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yaptığı açıklamada, daha önce Pusula Finans Holding AŞ'nin payları ile Pusula Finans Holding AŞ'nin ve hissedarlarının sahip olduğu bağlı şirketlerden oluşan iktisadi bütünlükteki payların Tera Grubu şirketleri tarafından devralınmasına yönelik görüşmelere başlandığının kamuoyuna duyurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, devam eden görüşmeler kapsamında planlanan pay devir işleminin temel ticari ve finansal şartları konusunda taraflar arasında mutabakata varıldığı belirtildi.

Son dönemde kamuoyuna yansıyan bazı haber ve gelişmeler nedeniyle yatırımcıların doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü aktarıldı. Söz konusu gelişmelerin Pusula Finans Holding AŞ ile bünyesindeki şirketlerin tüzel kişilikleri, faaliyetleri ve kurumsal yapılarından bağımsız nitelikte olduğu ifade edildi.

Bu nedenle Tera Grubu'nun planlanan devralma işlemine ilişkin stratejik ve finansal değerlendirmesinde herhangi bir değişiklik meydana gelmediği bildirildi.

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DEVRALMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Açıklamada, planlanan devralma işlemine ilişkin değerlendirmenin Pusula Finans Holding AŞ ile bünyesindeki şirketlerin faaliyet alanları, kurumsal kapasiteleri ve finansal altyapıları ile Tera Grubu'nun uzun vadeli büyüme stratejisine sağlayabilecekleri katkılar esas alınarak yapıldığı belirtildi.

Planlanan işlemin, Tera Grubu'nun sermaye piyasaları, portföy yönetimi, yatırım hizmetleri, tasarruf finansmanı ve diğer finansal hizmet alanlarındaki faaliyetlerini genişletme, ölçeğini artırma ve farklı finansal hizmetleri güçlü ve entegre bir yapı altında bir araya getirme yönündeki uzun vadeli stratejisinin bir parçası olduğu aktarıldı.

Daha önce kamuoyuna açıklanan mutabakat doğrultusunda devralma sürecinin devam ettiği belirtilen açıklamada, işlemin tamamlanmasının ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumların gerekli izin ve onaylarının alınmasına ve taraflarca kararlaştırılan diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olduğu kaydedildi.

Tera Grubu'nun finansal hizmetler alanındaki faaliyetlerinin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve güçlü ve entegre bir finansal yapı oluşturulmasına yönelik uzun vadeli stratejik yaklaşımında herhangi bir değişiklik bulunmadığı bildirildi.

Sürece ilişkin kamuya açıklanması gereken gelişmelerin ise Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde yatırımcılarla paylaşılacağı belirtildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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