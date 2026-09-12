Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak 2026? KPSS sonuç tarihi açıklandı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak 2026? KPSS sonuç tarihi açıklandı

2926 KPSS lisans sonuç tarihi belli oldu. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun tamamlanması ve Alan Bilgisi sınavlarını ardından KPSS lisans sonuçları gündemde yer alıyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların katıldığı sınav maratonunda gözler ÖSYM'nin sonuç takvimine çevrildi. KPSS sonuç tarihi ve sonuçların sorgulanacağı ekran adayların gündeminde yer alıyor.

Kaydet
a- | +A

2026 KPSS Lisans sürecinde Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül'de gerçekleştirildi. Alan Bilgisi sınavlarının ilk iki oturumu 12 Eylül'de yapılırken üçüncü ve son oturum 13 Eylül Pazar günü uygulanacak. Sınavların ardından adayların puan hesaplamaları ve sonuç sorgulama sürecine ilişkin bekleyişi başlayacak.

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?

2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan tarihe göre Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarına ilişkin sonuçlar aynı tarihte adayların erişimine açılacak. Böylece 6 Eylül'de başlayan ve 12-13 Eylül'deki Alan Bilgisi oturumlarıyla devam eden lisans düzeyindeki sınav sürecinde sonuç bekleyişi sona erecek.

KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak 2026? KPSS sonuç tarihi açıklandı
Başlık ResmiKPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak 2026? KPSS sonuç tarihi açıklandı

KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS sonuçları, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden adayların erişimine açılacak. Adaylar sonuçların ilan edilmesinin ardından ÖSYM sonuç ekranına girerek sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek. Sonuç sorgulama işlemlerinde adayların T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresiyle sisteme giriş yapması gerekiyor.

ÖSYM'nin sonuç ekranında sınavlara ait açıklama tarihleri ve adayların bireysel sonuç bilgileri yer alıyor. 2026 KPSS Lisans sonuçları da 7 Ekim'de ilan edilmesinin ardından aynı sistem üzerinden sorgulanabilecek. Adayların ayrıca ÖSYM tarafından yapılacak duyuruları ve sınava ilişkin güncellemeleri takip etmeleri önem taşıyor.

İLGİLİ HABERLER
Sınava saniyeler kala nefes nefese kaldılar! Eskişehir
GÜNDEM VİDEOLARI
Sınava saniyeler kala nefes nefese kaldılar! Eskişehir'de KPSS heyecanı
Editör : İREM ÖZCAN
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SORUŞTURMADA 6. DALGA!
SORUŞTURMADA 6. DALGA!
7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı
ÇAĞLA ÖZ YAKALANDI
ÇAĞLA ÖZ YAKALANDI
'Vanlı Kara Haydar' soruşturmasında yeni gelişme
"DAHA KÜÇÜK DEPREM..."
Marmara'daki fay için yeni değerlendirme
DERBİ ÖNCESİ BÜYÜK KAYIP!
DERBİ ÖNCESİ BÜYÜK KAYIP!
Trabzonspor'un deplasman kâbusu Konya'da sürdü
"İYİ KARAKTER EKSİKLİĞİ VAR"
Zelenskiy'i hem davet etti, hem sert yüklendi
KOĞUŞLARI ATEŞE VERDİLER
KOĞUŞLARI ATEŞE VERDİLER
Komşudaki yangında 7 kişi öldü, yaralılar var
CHP'DEN YENİ PARTİ'YE!
CHP'DEN YENİ PARTİ'YE!
Belediye başkanı istifasını sundu, değişikliği yaptı
CEO'DAN
CEO'DAN "6-12 AY" UYARISI
Yapay zeka dünyasında korkutan gelişme
SAMSUN'DA 6 GOL ATILDI
SAMSUN'DA 6 GOL ATILDI
Cengiz Ünder yıldızlaştı, Çorum FK farklı kazandı
EVDEN NELER NELER ÇIKTI
EVDEN NELER NELER ÇIKTI
"Vanlı Kara Haydar"ın düğün takıları bulundu
DÜNYADA İKİNCİ, TÜRKİYE'DE TEK
DÜNYADA İKİNCİ, TÜRKİYE'DE TEK
İstanbul'dan kaçan soluğu burada alıyor
GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
Hakan Çalhanoğlu için harekete geçildi
FELAKET BÜYÜYOR
FELAKET BÜYÜYOR
Bir günde iki katına çıktı, uyduya yakalandı
100 LİRAYA DAYANACAK!
100 LİRAYA DAYANACAK!
Tarih belli oldu, motorine büyük zam geliyor
F.BAHÇE'DE KRİZİ BİTİREN KARE
F.BAHÇE'DE KRİZİ BİTİREN KARE
Kartal istifadan vazgeçti, idmana çıktı
MİÇOTAKİS'TEN SKANDAL TALİMAT!
MİÇOTAKİS'TEN SKANDAL TALİMAT!
Lozan ve Paris antlaşmalarını hiçe saydı
"GÖRÜŞMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Mansur Yavaş, ziyaretin ardından sessizliğini bozdu
TANKERİN ALTINDA CAN VERDİ
TANKERİN ALTINDA CAN VERDİ
Küçükçekmece’de talihsiz kadının ölüm anı kamerada
İKİ ÜLKE ANLAŞTI
İKİ ÜLKE ANLAŞTI
Avrupa'ya açılan kapı Türkiye olacak!
G.SARAY'DA DENİZ KARARI
G.SARAY'DA DENİZ KARARI
Okan Buruk'un Kocaelispor maçı planı ortaya çıktı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Tera Yatırım'dan Pusula Finans açıklaması: Süreçte değişiklik yok
Tera Yatırım'dan Pusula Finans açıklaması: Süreçte değişiklik yok
Kaydet
Bim aktüel 13-15-16-18 Eylül kataloğu çıktı! Bim'de bu hafta neler var?
Bim aktüel 13-15-16-18 Eylül kataloğu çıktı! Bim'de bu hafta neler var?
Kaydet
Antalya Emniyeti'nde rüşvet operasyonu! Şube müdürleri gözaltında
Antalya Emniyeti'nde rüşvet operasyonu!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.