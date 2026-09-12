2926 KPSS lisans sonuç tarihi belli oldu. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun tamamlanması ve Alan Bilgisi sınavlarını ardından KPSS lisans sonuçları gündemde yer alıyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların katıldığı sınav maratonunda gözler ÖSYM'nin sonuç takvimine çevrildi. KPSS sonuç tarihi ve sonuçların sorgulanacağı ekran adayların gündeminde yer alıyor.

2026 KPSS Lisans sürecinde Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül'de gerçekleştirildi. Alan Bilgisi sınavlarının ilk iki oturumu 12 Eylül'de yapılırken üçüncü ve son oturum 13 Eylül Pazar günü uygulanacak. Sınavların ardından adayların puan hesaplamaları ve sonuç sorgulama sürecine ilişkin bekleyişi başlayacak.

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?

2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan tarihe göre Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarına ilişkin sonuçlar aynı tarihte adayların erişimine açılacak. Böylece 6 Eylül'de başlayan ve 12-13 Eylül'deki Alan Bilgisi oturumlarıyla devam eden lisans düzeyindeki sınav sürecinde sonuç bekleyişi sona erecek.

KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak 2026? KPSS sonuç tarihi açıklandı

KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS sonuçları, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden adayların erişimine açılacak. Adaylar sonuçların ilan edilmesinin ardından ÖSYM sonuç ekranına girerek sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek. Sonuç sorgulama işlemlerinde adayların T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresiyle sisteme giriş yapması gerekiyor.

ÖSYM'nin sonuç ekranında sınavlara ait açıklama tarihleri ve adayların bireysel sonuç bilgileri yer alıyor. 2026 KPSS Lisans sonuçları da 7 Ekim'de ilan edilmesinin ardından aynı sistem üzerinden sorgulanabilecek. Adayların ayrıca ÖSYM tarafından yapılacak duyuruları ve sınava ilişkin güncellemeleri takip etmeleri önem taşıyor.

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