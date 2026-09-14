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Adliyeye gitmeye gerek kalmayacak! Çocukların adli sicil belgeleri artık e-Devlet'te

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Adliyeye gitmeye gerek kalmayacak! Çocukların adli sicil belgeleri artık e-Devlet'te

18 yaşından küçük çocuklara ait adli sicil belgeleri için yeni uygulama hayata geçirildi. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, belgelerin veli, vasi veya yasal temsilciler tarafından adliyeye gitmeye gerek kalmadan e-Devlet üzerinden 51 dilde temin edilebildiğini açıkladı.

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18 yaşından küçük çocuklara ait adli sicil belgelerinde yeni dönem başladı. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni uygulamaya ilişkin bilgi verdi.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINABİLECEK

Gürlek, 18 yaşından küçük çocuklara ait adli sicil belgelerinin veli, vasi veya yasal temsilciler tarafından adliyeye gitmeden e-Devlet üzerinden 51 dilde alınabildiğini belirtti.

Uygulamayla vatandaşların zaman, emek ve ulaşım maliyetinden tasarruf sağlandığını ifade eden Gürlek, adalet hizmetlerine erişimin daha kolay, hızlı ve etkin hale getirildiğini kaydetti.

Gürlek, "İnsanı merkeze alan hizmet anlayışımızla adaletin dijital altyapısını güçlendirmeye, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran yenilikçi uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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