Osimhen Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Süper Lig'in 6. haftasındaki kritik karşılaşma öncesinde gündemde. Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle son iki karşılaşmada forma giyemeyen Victor Osimhen'in tedavisi sürerken, Galatasaray teknik heyeti yıldız golcünün son durumunu yakından takip ediyor. Trabzonspor-Galatasaray maçı kadrosu ve sakat oyuncuların son durumu da maç öncesi araştırılıyor.

Galatasaray, Kocaelispor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Trabzonspor deplasmanına odaklandı. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın tedavileri devam ederken Okan Buruk, iki futbolcu hakkında açıklama yaptı.

OSİMHEN TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Victor Osimhen'in Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağı henüz kesinleşmedi. Nijeryalı golcünün tedavisinde alınacak sonuçlara göre Trabzon kafilesinde yer alma ihtimali bulunuyor. Bu nedenle Osimhen'in ilk 11'de başlayacağı veya kesin olarak kadroda olacağı bilgisi şu aşamada netleşmedi.

Okan Buruk da Kocaelispor maçının ardından Osimhen ve Lemina'nın tedavilerinin sürdüğünü, iki futbolcuyu Trabzonspor karşılaşmasına yetiştirmek istediklerini ancak ağrılarının devam etmesi veya son kontrollerin olumsuz sonuçlanması halinde riske edilmeyeceklerini belirtti. Osimhen, Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından Sporting ve Kocaelispor maçlarında görev yapamadı. Galatasaray'ın resmi sağlık raporuna göre yıldız futbolcunun sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) tespit edilmişti.

Osimhen Trabzonspor maçında oynayacak mı? Trabzonspor-Galatasaray maçı kadrosu

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI KADROSU

Trabzonspor-Galatasaray maçının resmi kadroları henüz açıklanmadı. İki takımın maç kadroları ve ilk 11'leri daha sonra netleşecek. Galatasaray cephesinde en fazla merak edilen isimler Osimhen ve Lemina olurken, iki oyuncunun durumu sağlık ekibinin yapacağı kontrollerin ardından belli olacak. Wilfried Singo'nun ise milli aranın ardından takıma dönmesi bekleniyor.

Trabzonspor'da ise Galatasaray maçı hazırlıkları devam ediyor. Bordo-mavili ekipte uzun süreli sakatlıkları nedeniyle tedavi gören Arseniy Batagov ile Tim Jabol-Folcarelli'nin takımla çalışmalara başlaması kadro açısından önemli gelişmeler arasında yer aldı. İki takımın teknik heyeti de son antrenmanların ardından maç kadrolarını şekillendirecek.

Osimhen Trabzonspor maçında oynayacak mı? Trabzonspor-Galatasaray maçı kadrosu

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki Süper Lig 6. hafta karşılaşması 19 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak. Papara Park'taki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

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