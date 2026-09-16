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50 yıl hapis cezası olan sapık Antakya'da yakalandı

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50 yıl hapis cezası olan sapık Antakya'da yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçu kapsamında 50 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı. Adli işlemleri tamamlanan şahıs cezaevine gönderildi.

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Hatay'ın Antakya ilçesinde, "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan hakkında 50 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Y., polis ekiplerinin çalışması neticesinde yakalandı. Gözaltına alınan M.Y., sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde hakkında ağır hapis cezası bulunan M.Y.'nin Antakya'da olduğu tespit edildi.

KISKIVRAK YAKALANDI

Ekiplerin yaptığı çalışma neticesinde M.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Y., daha sonra adli makamlara sevk edildi.

M.Y., çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı. Tutuklanan şahıs, işlemlerinin sonrasında cezaevine gönderildi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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