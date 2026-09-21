Cenazemize Hoş Geldiniz filmi, televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşmasıyla birlikte merak konusu oldu. Başrollerinde Sevda Erginci ve İsmail Ege Şaşmaz'ın yer aldığı yapım, bir nişan gününde peş peşe yaşanan beklenmedik olayları mizahi bir dille ekrana taşıyor. Peki Cenazemize Hoş Geldiniz filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler, konusu ne?

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Türk sinemasının dikkat çeken komedi yapımlarından Cenazemize Hoş Geldiniz, kalabalık oyuncu kadrosu ve aile ilişkilerini merkeze alan hikayesiyle yeniden gündeme geldi. Filmde, evlilik hazırlığı yapan genç bir çiftin hayatı, iki ailenin ilk kez bir araya geldiği nişan gününde hiç beklenmedik bir şekilde değişiyor.

CENAZEMİZE HOŞ GELDİNİZ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Cenazemize Hoş Geldiniz filminin çekimlerinin büyük bir bölümü İstanbul'da gerçekleştirildi. Filmin yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt üstlenirken senaryo Gonca Vuslateri ile Doğacan Güneş Perkün'ün imzasını taşıyor.

Cenazemize Hoş Geldiniz filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

CENAZEMİZE HOŞ GELDİNİZ OYUNCULARI KİMLER?

Cenazemize Hoş Geldiniz oyuncu kadrosunda Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz, Gonca Vuslateri, Erkan Can, Gözde Seda Altuner, Timur Acar, Şükran Ovalı, Şebnem Sönmez, Deniz Uğur, Hakan Meriçliler, Hayal Ada Topakkaya ve Güven Hokna yer alıyor.

Cenazemize Hoş Geldiniz filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

CENAZEMİZE HOŞ GELDİNİZ FİLMİ KONUSU NE?

Cenazemize Hoş Geldiniz filminin konusu uzun süredir beraber olan İrem ve Ozan'ın nişan günü yaşadıkları sıra dışı olaylar. İrem ile Ozan, nişanlarının yapılacağı sabah birlikte yaşadıkları evde güne başlıyor. İrem'in heyecanının yanında ciddi bir de endişesi bulunuyor. Çünkü nişanda iki tarafın aileleri ilk kez tanışacak.

Cenazemize Hoş Geldiniz filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Aile üyelerinin her birinin kendine özgü sorunları ve davranışları bulunurken, Ozan'ın ailesi daha düzenli ve eğitimli bir çevreden geliyor. Bu farklılık, iki tarafın karşı karşıya gelmesiyle birlikte çeşitli komik durumların ortaya çıkmasına neden oluyor. Nişan günü yaşanan en büyük gelişme, ailenin yaşlı üyelerinden Atike'nin hayatını kaybetmesiyle meydana geliyor.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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