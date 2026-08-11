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Cumhurbaşkanı’nı tehdit eden şüpheli tutuklandı!

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Cumhurbaşkanı’nı tehdit eden şüpheli tutuklandı!

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret ve tehdit içerikli video çekerek sosyal medyada paylaşan şüpheli Cengiz Aydemir, tutuklandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve tehdit içerikli video çekerek, bunu sosyal medya hesabından paylaştığı şüpheli Cengiz Aydemir hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Cumhurbaşkanı’nı tehdit eden şüpheli tutuklandı!
Başlık ResmiCumhurbaşkanı’nı tehdit eden şüpheli tutuklandı!

TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında adresi tespit edilen Aydemir, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Aydemir, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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NE OLMUŞTU?

Cengiz Aydemir, Çengelköy Polis Evi çevresinde çektiği videoyu, sosyal medya hesabından paylaştı. Aydemir videoda “Çengelköy Polis Evi'nin oradayım, duyuyor musun Cumhurbaşkanı. Merkezdeyim ya. Kralların gelsin, ya adam gibi geleceksin ya da vakit çok yakın. Allah'ı verdiği bir süre var, süre dolarca çok vahim bak söylüyorum. Tüm gelenekleriniz paramparça edilecek. Tüm gücünüzle, tankınız gelin çıkışınız yok. Her yerde konuşurum, Allah'tan başka kimseden korkum yok" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı’nı hedef alan ve hakaret içerikli ifadeler kullanan Aydemir’in kimliği kısa sürede tespit edildi. Görüntülerin tespit edilmesinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemelerde kimliği ve adresi tespit edilen şüphelinin Cengiz Aydemir olduğu belirlendi. Ekipler tarafından şüphelinin adresine yapılan operasyonla yakalanan Aydemir, emniyete götürüldü, daha sonra tutuklandı.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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