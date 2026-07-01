Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, Fas yenilgisinin ardından istifa kararı aldı.

Ronald Koeman, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yaşanan erken vedanın ardından görevinden ayrıldığını duyurdu.

"BU ŞEKİLDE BİTMESİ ACI VERİYOR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koeman, "Dün gece Hollanda Milli Takımı teknik direktörlüğü görevimi sonlandırma kararı aldım." ifadelerini kullandı. Dünya Kupası'na erken veda ettikleri için büyük üzüntü yaşadığını belirten 63 yaşındaki çalıştırıcı, "Oranje'deki dönemimin böyle bitmesi acı veriyor. Hepimiz tarih yazacağımız bir Dünya Kupası hayal ediyorduk. Bu olmadı. Kimse benim kadar hayal kırıklığı yaşamamıştır. Teknik direktör olarak bu sorumluluğu taşırsınız." dedi.

Hollanda Futbol Federasyonu'na, oyuncularına, teknik ekibine ve taraftarlara teşekkür eden Koeman, milli takımı çalıştırmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu kaydetti.

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