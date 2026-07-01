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T.C. İSTANBUL 19. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 01.07.2026
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İSTANBUL 19. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

ESAS NO: 2022/17 Tereke
MİRASÇI HÜSEYİN AKSIVA-21628590148
Mahkememizde görülmekte olan Tereke (Tereke- C.Sav. Teslim İstemli) davası nedeniyle;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizin kapalı olması ve adreste tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 13/10/2026 günü saat: 09:55'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi taktirde HMK'nun 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, müteveffa Gülfidan Demirkırmaz'dan intikal eden terekeyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya katılmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi takdirde müteveffadan intikal eden terekeyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 26/06/2026

#ilangovtr Basın No: ILN02499590